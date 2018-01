Si arrampicano lungo tubi e grondaie e svaligiano le case: 6 furti in un giorno a Parma

Raffica di furti in abitazioni ieri in città. Le Volanti sono intervenute in diverse vie:

h. 10.25 Largo Mercantini;

h. 19.20 via Hiroshima;

h. 19.35 via Da Messina;

h. 20 via Turchi;

h. 21.10 via Zanetti;

h. 23.20 via Casaburi.



I ladri sono entrati nelle abitazioni dopo essersi arrampicati su un pluviale o lungo i tubi del gas, raggiungendo i balconi e forzando le finestre o le porte-finestre. Sono stati rubati contanti, oggetti in oro, notebook, profumi e capi di abbigliamento.