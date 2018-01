I carabinieri della stazione di Vigatto, in seguito ad accertamenti, hanno denunciato la cassiera 54enne di un supermercato per furto con destrezza. La donna, dopo che un anziano cliente aveva pagato la spesa e per imbustarla aveva appoggiato il proprio portafoglio vicino al registratore di cassa, era riuscita a rubarlo nascondendolo sotto la felpa.