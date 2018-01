Viale dei Mille, si mette in bocca le dosi di cocaina e inforca la bici: arrestato

Proseguono i servizi dei carabinieri della compagnia di Parma finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti. E nel mirino ci sono soprattutto i luoghi più "caldi" e più segnalati per lo spaccio.

Dopo l’arresto di un nigeriano di 20 anni sorpreso nel weekend a vendere dosi di marijuana a due clienti, ieri i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile, in abiti civili. sono tornati nei pressi di piazzale Santa Croce per monitorare gli spostamenti sospetti. Ed hanno notato un giovane extracomunitario che prelevava degli oggetti dalla tasca posteriore portandoseli in bocca e partiva in sella alla bicicletta in direzione di via Fleming. Intuendo potesse trattarsi di sostanza stupefacente, i militari lo hanno sorpassato a bordo della vettura di servizio, hanno accostato, sono scesi qualificandosi e hanno provato a fermare il giovane, che con una mossa repentina faceva inversione di marcia, scendendo dal marciapiede e immettendosi in strada contromano.

E' stato bloccato poco dopo e ancora in sella alla bicicletta ha iniziato a colpire i militari con gomitate e pugni, e una volta sceso anche con calci per tentare di guadagnarsi la fuga. Il presunto pusher è stato bloccato e indotto a sputare quel che aveva in bocca, ossia tre involucri in cellophane di colore bianco che - come successivamente è stato accertato - contenevano cocaina. La successiva perquisizione personale permetteva di rinvenire altri otto involucri simili, nonché la somma in contanti di 235 euro verosimilmente guadagnati spacciando. L'uomo, in italia senza fissa dimora, disoccupato, regolare sul territorio nazionale, è stato arresto e condotto nelle camere di sicurezza di strada delle Fonderie in attesa del processo per direttissima.