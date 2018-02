Scherzi, abbracci e se ne va col cellulare rubato: inseguito e denunciato

In due - due giovani nordafricani - si sono avvicinati agli altri due - due amici italiani - che stavano passeggiando in centro storico. Hanno finto di conoscerli, a fare domande e ad abbracciarne uno con modi scherzosi. Uno scherzo inoffensivo, ma solo in apparenza: quando le strade si sono divise, dalla giacca dell'uomo "abbracciato" era sparito il telefono cellulare.

I due amici sono partiti all'inseguimento. Uno dei due ha fatto perdere immediatamente le sue tracce, l’altro è stato invece raggiunto e bloccato nei pressi del Barilla Center e fermato dalla Volante della Poliziache era già stata allertata.

Il giovane fermato, gravato da vari precedenti di polizia e risultato già condannato per rapina, è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura di Parma e denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato in concorso con persona da identificare.

Sono attualmente in corso accertamenti per risalire all’altro soggetto.