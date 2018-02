Nella notte i carabinieri del radiomobile di Fidenza hanno denunciato due cittadini bulgari di 38 e 46 anni , residenti a Cremona poiché trovati in possesso, alla interno della Ford Mondeo su cui viaggiavano, di arnesi da scasso. I due sono stati bloccati alla uscita dal casello dell A1 e sottoposti a perquisizione veicolare e personale sul posto poiché la loro presenza, in prossimità della mezzanotte, è apparsa non giustificata. Oltre alla denuncia per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, ai due è stato notificato un avvio del procedimento per il rimpatrio con foglio di via obbligatorio