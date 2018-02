Controlli con i cani Buddy e Dania: trovati 50 grammi di droga a Parma

La Guardia di Finanza di Parma ha intensificato i controlli antidroga in città, con l'ausilio di unità cinofile in forza al Gruppo delle Fiamme Gialle di Piacenza. I controlli avvengono principalmente nelle aree del centro storico, della stazione ferroviaria e sulle più importanti direttrici di accesso alla città.

In questi giorni i Finanzieri hanno sequestrato circa 50 grammi di stupefacenti fra cocaina, hashish e marijuana.

Non è sfuggito al fiuto dei cani antidroga un nigeriano trovato in possesso, nei pressi della stazione, di cocaina. La sostanza stupefacente era già stata frazionata in dosi, così da poter essere rapidamente smerciata. L'uomo è stato denunciato.

Altre otto persone di varie nazionalità sono state inoltre segnalate alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti destinate ad uso personale.

Controlli anche nel parco Falcone-Borsellino, dove i cani Buddy e Dania hanno trovato altre dosi di droga nascoste nel terreno.