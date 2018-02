Rubano un furgone a Parma ma il segnale Gps li fa scoprire: recuperata refurtiva nel Felinese

Hanno rubato un furgone pieno di attrezzi da lavoro e materiali elettrici ma le forze dell'ordine sono riuscite a recuperarlo, seguendo il segnale di localizzazione Gps del veicolo. Si tratta infatti del furgone di una ditta specializzata in manutenzione delle linee ferroviarie.

Erano le 13,10 di ieri quando è arrivata la chiamata al 113: il furgone era stato rubato poco prima in via Torelli. Secondo il Gps, stava percorrendo via Langhirano in direzione di Corcagnano. Le Volanti si sono messe sulle tracce del furgone, con l'aiuto dei Carabinieri; l'hanno rintracciato in un parcheggio nella zona di Felino. I ladri erano spariti, così come il materiale e l'attrezzatura da lavoro.

Ma ripercorrendo a ritroso il percorso seguito dal furgone durante la fuga (percorso registrato dal localizzatore Gps), gli agenti hanno trovato la refurtiva in una zona nascosta, fra San Michele Tiorre e Pilastro. Probabilmente i malviventi contavano di recuperare il materiale in un secondo momento.