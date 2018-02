Furto all'alba al bar Tato di via Picasso: i malviventi hanno strappato dal muro la macchinetta cambiamonete. Erano le 5,50 quando la polizia è intervenuta per il furto nel bar: i malviventi si stavano allontanando a bordo di una station wagon scura. Le pattuglie hanno cercato di rintracciare l'auto. Durante il sopralluogo alla presenza del proprietario, poi, hanno accertato che la banda aveva forzato la porta d'ingresso ed era fuggita con il cambiamonete. Hanno anche cercato di forzare un "videopoker" ma non sono riusciti a portare via il denaro.

L'importo della refurtiva è in via di quantificazione.