Scoperto durante il furto, aggredisce il proprietario della cantina: arrestato per rapina

Prima ha forzato una cantina rubando alcuni oggetti. Poi, vistosi scoperto, ha aggredito i padroni della cantina, arrivando a morsicare l’uomo che stava cercando di fermarlo. È successo venerdì sera in via Palermo. Il responsabile è un extracomunitario con molti alias e diversi precedenti penali. Per fortuna un vicino di casa è intervenuto: lui e la vittima hanno bloccato lo straniero, che poi è stato preso in consegna dei carabinieri e ora dovrà comparire al processo. L'uomo è accusato di rapina.