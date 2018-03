Ruba una borsa in ospedale e prova a prelevare soldi con la carta: denunciato

Un 22enne di Parma ha rubato la borsetta di una dottoressa in servizio all’ospedale Maggiore. La vittima si è accorta del furto quando sul cellulare le è arrivato un messaggio che indicava un prelievo fatto con la sua carta di credito. Ma lei non aveva fatto nessun prelievo. A quel punto avvisato i carabinieri, che hanno iniziato una veloce indagine. Il ladro è stato scoperto poco lontano: in viale Osacca infatti aveva cercato di prelevare soldi in una sala slot e in un negozio di tappeti, ma in entrambi casi i titolari si erano insospettiti. L’uomo è stato quindi indagato per furto.