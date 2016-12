Da Prini a Guttuso: big del Novecento sotto la lente

A Roma l'arte di Prini, a Palermo Guttuso. Sono due le mostre principali aperte da questa settimana. Sarebbe da non perdere la prima monografica dedicata allo scultore, pittore e anche artigiano, genovese di nascita (1877), in corso fino al 26 marzo alla Galleria d’arte Moderna della capitale. Amico dei grandi artisti a lui contemporanei, da Giacomo Balla a Umberto Boccioni, da Duilio Cambellotti a Gino Severini, tutti frequentatori della casa-studio di via Nomentana, Prini è uno dei grandi artisti del Novecento.

Del maestro di Bagheria negli spazi di Villa Zito a Palermo, una serie di nature morte (quasi 50) raccontano l'evoluzione del gusto e dello stile dell'artista da una visuale inedita. «Guttuso. La forza delle cose» indaga il pensiero dell'artista e delle sue trasformazioni, attraverso lo studio degli oggetti.