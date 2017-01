I 10 più venduti nel 2016 a Parma

1) HARRY POTTER E LA MALEDIZIONE DELL'EREDE

J.K.ROWLING - SALANI

2) LA RAGAZZA DEL TRENO

PAULA HAWKINS - PIEMME

3) IO PRIMA DI TE

JO JO MOYES - MONDADORI

4) L'AMICA GENIALE

ELENA FERRANTE - E/O

5) L'ALTRO CAPO DEL FILO

ANDREA CAMILLERI - SELLERIO

6) L'ARTE DI ESSERE FRAGILI

ALESSANDRO D'AVENIA - MONDADORI

7) LA VERITA' SUL CASO HARRY QUEBERT

JOEL DICKER - BOMPIANI

8) LA PARANZA DEI BAMBINI

ROBERTO SAVIANO - FELTRINELLI

9) REPERTORIO DEI MATTI DELLA CITTA' DI PARMA

a cura di PAOLO NORI - MARCOS Y MARCOS

10) DOPO DI TE

JO JO MOYES - MONDADORI

La classifica è stata stilata in base alle segnalazioni delle seguenti librerie:

Feltrinelli Megastore (via Farini), Fiaccadori (strada al Duomo), Coop (Centro Torri), Mondadori (Euro Torri), Mondadori (The Space), Feltrinelli (Barilla Center), Libraccio (strada Repubblica), Mondadori (Ghiaia), Bottega del Libro (via D'Azeglio), Universitas (vicolo Grossardi), Mondadori Fidenza, Mondadori Salsomaggiore, Ubik Salsomaggiore, L'Indipendente Colorno, L'Ippogrifo Fidenza.