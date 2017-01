Al Vittoriano da non perdere Hopper e Ligabue

Eternamente attuale, ma sempre fuori tempo. L'americano Edward Hopper, l'iper-realista metafisico, continua a stupire: nessuno come lui ha raccontato in pittura quella solitudine umana che non si può vincere. Per chi non ha dimestichezza con i viaggio oltreoceano, la visita alla mostra in corso al Vittoriano, aperta fino al 12 febbraio (Ala Brasini), vale davvero la pena di fare un viaggio nella capitale. Una carrellata esaustiva di oltre 60 opere, tra cui celebri capolavori come South Carolina Morning (1955), Second Story Sunlight (1960), New York Interior (1921), Le Bistro or The Wine Shop (1909), Summer Interior (1909), sono un'occasione preziosa per conoscere uno dei più grandi artisti del Novecento.

Sempre al Vittoriano anche Ligabue

E' aperta soltanto fino all'8 gennaio, sempre al Vittoriano, la mostra dedicata al maestro di casa nostra Antonio Ligabue. Attraverso un centinaio di opere la rassegna propone un excursus storico e critico sull’attualità dell’opera di Ligabue che rappresenta oggi, secondo i curatori, una delle figure più interessanti dell’arte del Novecento.