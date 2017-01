Un 2017 di grandi mostre

Picasso ma anche Kandinsky, Depero, Modigliani, Mirò, Marino Marini, i sempre presenti Impressionisti (da Manet a Monet a Boldini) e molto contemporaneo storico (Keith Hering, Pop Art, Boetti, Mambor): ce n’è per tutti i gusti nelle grandi mostre del 2017, più che in altri anni ispirate dall’arte del ‘900 e dalle Avanguardie. Mentre per il contemporaneo c’è l’attesa 57/a edizione della Biennale di Venezia «Viva Arte Viva», curata da Christine Macel. Ecco alcune delle molte proposte.

La nuova stagione espositiva inizierà prima del solito, con una importante rassegna, intitolata «Da Hayez a Boldini. Anime e volti della pittura italiana dell’Ottocento» e allestita dal 21 gennaio all’11 giugno a Brescia, a Palazzo Martinengo, in cui saranno esposte oltre cento capolavori.

A Milano, dal 15 marzo al 2 luglio, il Mudec renderà omaggio a Kandinsky con un’inedita mostra «site-specific», mentre il 16 marzo, a Genova, sarà la volta di «Modigliani», che a Palazzo Ducale racconterà il percorso creativo del maestro livornese attraverso le tappe principali della sua carriera breve e feconda. Il 18 marzo, alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano prenderà il via l'interessantissima rassegna «Depero, il mago», più di cento opere tra dipinti, tarsie in panno, collage, disegni, abiti, mobili, progetti pubblicitari.