'Animali fantastici' della Rowling arriva in libreria

E' arrivato il momento: l'attesa edizione italiana dello screenplay originale del film 'Animali fantastici e dove trovarlì, che segna il debutto nella sceneggiatura di J.K. Rowling, esce domani, 16 gennaio, pubblicato da Salani (Gruppo editoriale Mauri Spagnol).

«Meravigliosa storia di amicizia e di magia, ma anche di realtà, perchè ci sono sempre sorprese dietro l’angolo e nelle nostre valigie?» - come dice il presidente di Salani, Luigi Spagnol - è uno dei primi titoli forti ad approdare nelle nostre librerie nel 2017 e fa parte del nuovo programma editoriale del Magico Mondo dell’autrice di Harry Potter. Il 18 novembre 2016 è uscito in tutto il mondo il film omonimo della Warner Bros.Pictures.

Ispirato al testo originale di Hogwarts di Newt Scamander, Animali fantastici e dove trovarli screenplay originale è una storia del tutto nuova, un’avventura straordinaria ricca di creature e personaggi magici. L’ebook italiano dello screenplay sarà pubblicato da Pottermore, l’editore digitale globale del Magico Mondo di J.K. Rowling.

Siamo nel 1926 a New York dove il magizoologo Newt arriva, dopo un viaggio intorno al mondo, per incontrare un importante membro del Ministero della Magia. Ma quando la sua valigetta viene aperta e fuggono per la città le magiche creature che contiene, cominciano i guai.

La copertina e gli interni di 'Animali fantastici e dove trovarlì screenplay originale sono stati realizzati dalla coppia di graphic designer Miraphora Mina e Edwardo Lima, alias MinaLima, che ha creato i cartelli, le mappe, gli oggetti scenici e i design per tutti i film di Harry Potter, così come quelli del film Animali fantastici e dove trovarli.

Girato presso gli studi della Warner Bros a Leavesden, gli stessi dove sono state fatte le riprese dei film di Harry Potter per un decennio, e in una location a Liverpool, 'Animali fantastici e dove trovarlì è il primo di una nuova serie di film. Diretto da David Yates, che ha girato gli ultimi quattro film di Harry Potter, il film riunisce alcuni professionisti che hanno lavorato per le serie cinematografiche di successo planetario di Harry Potter, tra cui i produttori David Heyman, J.K. Rowling, Steve Kloves e Lionel Wigram.

