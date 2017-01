Artoni e la sera d'un sogno: la vita

Con la raccolta «L'ultima torpediniera» pubblicata postuma da Mup editore sempre a cura di Luigi Alfieri e Paolo Briganti, Gian Carlo Artoni ha elegantemente chiuso i propri rapporti con la sua lunga, operosa e appassionata esistenza: un addio un po' orgoglioso e un po' malinconico come era sempre stata la sua poesia: addio che si era però negli ultimi anni approfondito nella ferita della solitudine e nella consapevole esigenza di un continuo confronto con la fine. Inoltre, c'è un rapporto che Artoni ha proposto al lettore fino dal titolo del libro, perché la torpediniera appare, come i lettori più avvertiti ricorderanno, nella prima raccolta di Vittorio Sereni, «Frontiera» edita prima da Corrente nel '41, e poi con qualche testo aggiunto da Vallecchi l'anno dopo. La poesia s'intitola «Terrazza» e si conclude con questi versi: «Siamo tutti sospesi / a un tacito evento questa sera / entro quel raggio di torpediniera / che ci scruta poi gira se ne va». Un accenno misterioso, in verità, e inquietante in Sereni e in Artoni. Ed ecco, allora, che anche la poesia batte e ribatte sul suo ordine (e disordine) interno, il piacere e il timore, il segreto dell'esserci e il destino dentro il quale sprofondiamo quando - scriveva Sereni - «Improvvisa ci coglie la sera». Gian Carlo Artoni è stato, e resta per noi, un amico, un confidente, un'affettuosa persona di riferimento e una presenza senza condizionamenti da esibire al primo come all'ultimo arrivato. Un uomo, insomma, che si affida alla poesia - quella del suoi primi testi e quella degli ultimi - con la semplicità di un lungo discorrere di sé, del mondo, della fatica e del mestiere di vivere: una specie di invecchiamento quale illimpidimento e suggestione dei contatti prosciugati da una grazia quasi metastasiana (cantabile, vien da dire) delle metafore e dei paragoni, tra sogni, proverbi, ricordi, amori, consolazioni e improvvisi turbamenti, che sono suoi e, in seguito, nostri, mentre «l'ultima torpediniera / sta raggiungendo / il porto / della sera...».

A quel porto ora la torpediniera è approdata e s'avverte un'atmosfera di pace, la poesia di Artoni comincia, dopo anni e anni di quasi ossessive interrogazioni intime - che sfociavano spesso nell'autoirrisione - a contemplarsi, placata, per l'ultima e più sincera prova dell'esistenza, quando «Mi picchia nel cervello / il suono di un martello / che batte nelle ore / quando risplende il sole / e si scaldano i tetti / nel ricordo dei tasti / della vecchia Olivetti». E' davvero, quindi, di questa natura il suo appartarsi, il suo dire addio, il suo «Lasciatemi andare...» che Bertolucci aveva caricato con il gesto solenne dell'ultimo sorriso. Ma, intanto, Artoni è riuscito a cavare da quel rito sereno della separazione anche l'ultimo scherzo per coloro che l'hanno letto e lo leggono. La poesia s'intitola «Recensione» e dice «Ti senti / tale e quale / ad Eugenio / Montale, / ma sei rimasto / un tale». Siamo chiamati in causa? Forse sì perché tante volte i paragoni son fatti per dar lustro più a chi li inventa che a quelli cui sono riferiti, e Gian Carlo lo sa e si risponde senza finzioni: «Sto uscendo dalla vita / col gonfalone al vento; / di certo non mi pento / di quello che son stato / solo vorrei sapere / perché ci hanno creato / e poi, Chi è stato». E così il verso alza il tono, diventa una preghiera e una invocazione. La storia d'amore di questa poesia somiglia molto a quella che la vita quasi sempre imbastisce tra l'uomo e la donna: proteste ed effusioni, litigi e pacificazioni si succedono quando «Ogni storia / d'amore / finisce nel dolore / quando muore / e le ore felici / sono ali lontane / di pernici...». La torpediniera «gira se ne va» scriveva Sereni, la nostra piccola barca costeggia la riva, fa del piccolo cabotaggio, e ha un fanale che spande poca luce, sembriamo alla fine rassegnati. E invece ecco il poeta che ci rincuora, ecco passa il poeta col suo canto che non delude costeggiando la vita.

L'ultima torpediniera

di Gian Carlo Artoni

Mup ed., pag. 126, 15,00