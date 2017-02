Tutta la pittura di Giannina Barilli

Un’antologica composta da una quarantina di dipinti offre una visione esaustiva dell’attività artistica di Giannina Barilli che da oggi (inaugurazione ore 17) fino al 23 febbraio, presenta le sue opere negli spazi della Galleria Sant’Andrea.

La mostra, «Colori e musiche di una vita», affronta tutti i temi ed i soggetti approfonditi dall’autrice nel corso del tempo ed insieme la grande passione per la musica, filo conduttore e compagna del suo percorso pittorico. Era il 1982 quando, esordiente, Giannina Barilli esponeva insieme al padre Aristide, a Traversetolo. Da allora è più volte tornata con le sue opere nella galleria Sant’Andrea, amato luogo che nel 2008 ha ospitato la sua più recente personale: ”Questo è Amore”. Qui, nel 1998, ha esposto in contemporanea alla mostra di Palazzo Pigorini, dedicata a «Casa Barilli» ed ha partecipato a numerose collettive. Tra le mostre da citare anche quella del 1984 in San Tiburzio.

La sua pittura, piena di fantasia e passione, offre personali scorci di vita, così come la pittrice li coglie, osservando una natura morta o un paesaggio, il Lungoparma visto da Casa Barilli od un volto o il Duomo, immaginato in un cielo di fiori, fissati di preferenza su tela o su tavola, principalmente col colore ad olio o ad acrilico anche se in mostra sono esposti ritratti ad acquerello. Dopo gli studi all’Accademia di Belle Arti di Parma Giannina Barilli ha seguito la via dell’insegnamento che l’ha portata a lavorare in vari comuni della provincia di Parma e Piacenza.

Contemporaneamente, negli anni, ha proseguito la propria attività pittorica approfondendo quella sua esigenza volta a rendere libero e visibile l’ innato desiderio di tradurre in immagine, le attenzioni e le fantasie suggerite dal mondo circostante.

Un mondo fatto oggi di ricordi e di un comporre costante, dove il richiamo alla realtà figurativa si combina con allusive traduzioni dell’immaginario, in un compendio ben leggibile nel percorso espositivo: un connubio tra arte e vita presentato in coincidenza con il prossimo compleanno dell’autrice. Il risultato è un viaggio composto di «colori e musiche», richiami costanti per una pittura dove una visione improvvisa diventa motivo per fissare inaspettate emozioni.s.pr.