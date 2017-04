Torna Pennac, dopo 17 anni

Daniel Pennac torna dopo 17 anni al Salone del Libro di Torino, in programma dal 18 al 22 maggio. Lo scrittore francese, che presenterà "Mi hanno mentito", il nuovo e atteso capitolo della saga di Benjamin Malaussene e della sua famiglia, incontrerà il pubblico il 19 maggio. Malaussene sarà anche protagonista dello spettacolo che Intesa Sanpaolo, con l'editore Feltrinelli, propone in anteprima per il Salone, giovedì 18 maggio alle 21, nel grattacielo progettato da Renzo Piano: un reading teatrale del grande autore sul suo nuovo libro, coprodotto dalla Banca, Giangiacomo Feltrinelli Editore, il Centro delle Arti della Scena e dell’Audiovisivo di Napoli e la Compagnie Mia di Parigi, su iniziativa di Giulia Cogoli.

«Questo appuntamento straordinario realizzato grazie alla disponibilità di Pennac è un’opportunità che offriamo al Salone e ai visitatori in virtù della consolidata partnership che ci lega, ormai al decimo anno», commenta Vittorio Meloni, Direttore Relazioni Esterne della banca. «Intesa Sanpaolo continua a essere parte integrante della vita della città».

«Intesa Sanpaolo - ha sottolineato l'assessore comunale alla Cultura, Francesca Leon - è stato un partner fondamentale della città in questi anni, ha contribuito alla sua crescita culturale. C'è un rapporto consolidato basato sulla collaborazione. Il ruolo della banca è stato fondamentale per il rilancio del Salone del Libro». «Daniel Pennac è un mito per la mia generazione ed è anche un punto di riferimento per la promozione della lettura», ha affermato l’'assessore regionale alla Cultura Antonella Parigi.

«Il Salone di Torino - ha ricordato Mario Montalcini, presidente della Fondazione per il Libro - fu la sede in cui vent'anni fa, il 26 maggio 1997, Pennac annunciò che non avrebbe più scritto di Malaussene. In realtà seguì ancora una puntata del ciclo di Belleville con 'La passione secondo Thèrèsè nel 1999, ma quello fu poi davvero l’ultimo volume della serie per molti anni, un silenzio rotto negli scorsi mesi con l’uscita in Francia di questa nuova pubblicazione. Sono orgoglioso che la seconda vita di Malaussene riparta da Torino».

Al Salone del Libro Pennac avrà al fianco la traduttrice Yasmina Melaouah per il ciclo 'Lo scrittore e il suo doppiò, coordinato da Ilide Carmignani. Lo scrittore francese parteciperà anche a un incontro dal titolo 'Il verbo leggerè.