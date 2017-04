Il "mago" Depero alla Fondazione Magnani Rocca

Il futurista Fortunato Depero - Il Mago - raccontato in cento opere. Il “re della meraviglia”, il poliedrico artista inventore di un'estetica controcorrente ma vincente, è in mostra nella Villa dei capolavori, la Fondazione Magnani di Mamiano. I dipinti, le celebri tarsie in panno, i collage e ancora disegni, abiti, mobili e i progetti pubblicitari resteranno esposti fino al 2 luglio. Nato a Fondo, piccolo Comune della Val di Non, nel 1892, si trasferisce con la famiglia a Rovereto - dove muore nel 1960 - ancora giovanissimo. Lì studia all'istituto d'arte e inizia la sua vita d'artista.