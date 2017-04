Gli anni del terrore, le stragi nazifasciste

È un nuovo, fondamentale, capitolo della ricerca storiografica dedicata alle stragi nazifasciste il volume - Le stragi naziste e fasciste in Italia (1943-1945)», che sarà presentato domani alle 18 all’Auditorium della Casa della Musica.

Il volume, curato da Gianluca Fulvetti e Paolo Pezzino, l’uno ricercatore di Storia contemporanea all’Università di Pisa e l’altro a lungo professore ordinario di storia contemporanea nello stesso Ateneo, è nato dalla ricerca che ha già portato alla realizzazione dell’«Atlante delle stragi naziste e fasciste», progetto promosso dall’Associazione nazionale partigiani d’Italia - Anpi e dall’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia - Insmli e finanziato dalla Repubblica Federale di Germania: un progetto che ha coinvolto circa 130 ricercatori e che di fatto ha permesso di costruire una sorta di libro della memoria on line sul tema delle stragi naziste e fasciste, fortemente rilanciato intorno al cinquantesimo della Resistenza una ventina d’anni fa.

Il focus è sul periodo che va dall’8 settembre 1943 alla fine della guerra: periodo in cui un gran numero di italiani sono stati vittime di rastrellamenti e rappresaglie, in una dichiarata politica del terrore nazifascista.

Il volume costituisce un prezioso strumento di lettura e d’interpretazione dei dati raccolti nel progetto dell’Atlante (consultabili e costantemente aggiornati sul portale www.straginazifasciste.it), e mette a fuoco gli elementi relativi a oltre cinquemila episodi di violenza commessi in Italia dai nazisti e dai fascisti contro civili e partigiani inermi (già catturati e disarmati), delineando mappe dettagliate delle stragi e ricostruendo i contesti in cui si svolsero, i ruoli e le responsabilità di chi vi operò, le azioni partigiane, le strategie di sopravvivenza messe in campo dai civili.

Tra gli autori dei saggi anche il direttore dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea - Isrec di Parma Marco Minardi, che firma un capitolo dedicato a lotta alle bande e stragi nell’Appennino emiliano.

Alla presentazione alla Casa della Musica interverranno il curatore Gianluca Fulvetti, Chiara Dogliotti dell’Università di Pisa, il direttore dell’Isrec di Parma Marco Minardi e Mario Renosio, direttore scientifico dell’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Asti. Presiederà l’incontro Attilio Ubaldi, presidente dell’Isrec di Parma.

Zone di guerra, geografie di sangue a cura di Gianluca Fulvetti e Paolo Pezzino - Il Mulino, pag. 613 - euro 36