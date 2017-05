David Hockney alla Tate Britain, un tuffo imperdibile

Avete in programma un viaggetto a Londra prima dell'estate? Allora affrettatevi a prenotare entro il 29 maggio. Perché tanta fretta? Per avere l'opportunità di vedere una mostra di straordinaria bellezza. Sono le ultime settimane per visitare alla Tate Britain la retrospettiva dedicata a David Hockney (la più completa mai realizzata finora), per celebrare l'ottantesimo compleanno (il 9 luglio prossimo) del più grande pittore inglese vivente. Strepitosa la serie delle piscine, illuminate dalla luce accecante della West Coast, una produzione che lo ha reso celebre. Non mancano i portrait intensi e magnetici e i romantici boschi di betulle dello Yorkshire, le grandi tele a tinte sgargianti che fanno parte delle opere più recenti. E di fronte a queste immagini fresche e ultrapop sembra proprio di vedere il movimento dell'acqua o di sentire il leggero soffio del vento tra le foglie. Nel capolavoro della prima stagione americana, il celebre A Bigger Splash (1967), sembra proprio che qualcuno si sia intrufolato nell'assolata quiete ritratta. E quello spruzzo bianco, a farlo credere. Come se l'autore volesse far entrare nel quadro chi lo sta osservando. Splendidi anche i disegni a matita, innumerevoli paesaggi e qualche volto noto (cedi Andy Warhol).

La mostra restituisce una panoramica sugli oltre cinquant’anni di carriera dell’artista, attraverso un percorso cronologico lungo tutta la produzione dell'artista inglese, dalle immagini di vita quotidiana, passando per foto, collages, video, disegni e lavori in elettronica: Hockney è stato tra i primi a usare la macchina delle fotocopie e ad accorgersi che si poteva dipingere con cellulari e iPad. Ogni opera esposta all’interno degli spazi della Tate Britain è un omaggio alla capacità di osservare dell'artista e al suo all' incessante studio della luce e delle vie di fuga.