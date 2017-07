«La tecnologia? E' sempre più autonoma»

Scienza o letteratura? Da sempre siamo abituati a separare il sapere tecnico-scientifico da quello umanistico. E tutti crediamo che, in tempo di crisi, il primo sia l’unico ad offrire sbocchi occupazionali. Mentre il mondo scorre veloce, fermarsi a pensare sembra una stravaganza. C’è qualcuno, tuttavia, che non si rassegna ai settori disciplinari a comparti stagni. Come Riccardo Manzotti, docente dell’Università IULM di Milano; originario di Albareto, in provincia di Parma, dove ancora trascorre i fine settimana, Manzotti, recentemente relatore al Festival del pensiero ribelle tenutosi nella Bassa, ha girato il mondo e gli ambienti accademici gli hanno tributato importanti riconoscimenti. Da ingegnere prima e psicologo poi, è diventato professore in filosofia teoretica. Ha svolto attività di ricerca sulla coscienza, sulla percezione, sulla robotica e sull’intelligenza artificiale al Trinity College di Dublino, alla Northwestern University di Chicago, al KAIST in Corea del Sud e, recentemente, al MIT di Boston. Con lo scrittore Tim Parks, è protagonista di una serie di dialoghi a puntate sul «New York Review of Books».

Perché un ingegnere sente il bisogno di studiare la filosofia?

La filosofia non è qualcosa che si studia, ma un modo di essere. La filosofia è qualcosa che si pratica. È prima di tutto un atteggiamento. Non è un insieme di regole, ma il fatto di chiedersi sempre se, dietro a quello che si sa, dietro a quello che tutti prendono per vero, non vi sia una verità nascosta, un sapere più profondo che rivela qualcosa che nessuno aveva mai intuito.

Nel mondo di oggi a che cosa serve la filosofia?

A quello cui è sempre servita: ad aprire la mente delle persone, a vedere nuovi campi di indagine, ad andare oltre i saperi consolidati e, proprio per questo, chiusi nelle loro false certezze. La filosofia ti fa vedere, per dirla con Schopenhauer, il bersaglio che nessuno sa che esiste e, dopo che l’hai visto, consente alle altre discipline di raggiungerlo. Bertrand Russell, il famoso filosofo inglese del secolo scorso, amava dire che la filosofia inventa problemi nuovi e, quando si risolvono, si trasforma in un’altra disciplina. In fondo la filosofia è come l’astronave Enterprise della serie Star Trek, sempre impegnata ad arrivare là dove nessuno è mai giunto prima, e dove nessuno pensava di poter arrivare.

Lei ha elaborato una teoria filosofica. Può spiegarcela in parole semplici? E che riscontro ha nella nostra quotidianità?

È una teoria molto semplice in realtà. Cerca di rispondere alla domanda: che cosa è la nostra esperienza cosciente? I neuroscienziati insistono che noi non siamo altro che l’attività dei nostri neuroni. Ma non credo abbiano ragione. Nessuno vede mai i propri neuroni. La risposta cui sto lavorando è diversa. La nostra esperienza cosciente potrebbe coincidere letteralmente con il mondo esterno al nostro corpo. E, se fosse così, sarebbe una rivoluzione copernicana. Si sposterebbe il baricentro della nostra esistenza, dal corpo al mondo esterno. Ovviamente, non penso di averla riassunta in queste poche parole.

Lei ha insegnato a studenti di tutto il mondo. Qual è il livello dell’università italiana?

In rapporto alle esigue risorse economiche messe a disposizione dai nostri governi, il livello dell’università italiana è molto alto. Purtroppo soffre di una serie di mali cronici, peraltro diffusi anche in altre realtà europee spesso citate, a torto, come esempi da seguire. Quanto ai ragazzi, mi dispiace dirlo, ma spesso avverto un interesse strumentale verso quello che studiano, come se fosse soltanto un mezzo per acchiappare un titolo di studio. Non si rendono conto che, in questo modo, prendono in giro se stessi e sprecano il loro tempo.

Come dovrebbe, eventualmente, essere riformata?

Domanda da un milione di dollari. Non credo ci siano ricette magiche. La prima cosa da fare sarebbe aumentare la trasparenza. In molti atenei questo è possibile grazie alla buona volontà dei quadri dirigenti, ma in altre realtà non è così. I recenti meccanismi di valutazione lasciano parecchio a desiderare, in nome di una apparente oggettività della valutazione si sono moltiplicate le regole e le procedure burocratiche.

Come possiamo trarre vantaggio dalle intelligenze artificiali?

Siamo solo ai primi passi, oggi hanno un ruolo marginale, ma sono destinate a diventare parte della vita di tutti, basti pensare alle automobili a guida autonoma di prossima commercializzazione o ai Bot che acquistano e vendono azioni. La tecnologia sta diventando sempre più autonoma e gli esseri umani sempre più dipendenti da essa. Purtroppo è un percorso che non si può arrestare perché, chi lo facesse con leggi o scelte sociali, rimarrebbe indietro e quindi non potrebbe competere economicamente. È un percorso la cui direzione è ancora sostanzialmente ignota.