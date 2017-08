«Boito», nasce un nuovo master

Il Conservatorio di musica «Arrigo Boito» di Parma annuncia una novità: l'attivazione, per l’anno accademico 2017-2018, del master annuale di I livello «Addetto al settore educational presso enti musicali».

Spiega una nota: «Finalizzato a formare professionisti in grado di gestire le attività di divulgazione musicale e di collaborare all’ideazione e alla gestione di progetti educativi, il master, unico in Italia, offre la possibilità di effettuare stage presso prestigiose istituzioni musicali che hanno fatto del settore educational un punto di forza nella loro programmazione, quali la Fondazione “Arturo Toscanini” di Parma, la Fondazione Teatro Regio di Parma, la Fondazione Teatro Comunale “Luciano Pavarotti” di Modena e la Fondazione Orchestra Sinfonica “Giuseppe Verdi” di Milano».

Il percorso formativo sarà articolato in tre aree: musicologica, didattica e tecnologica. All’interno di ogni area sono previste lezioni frontali e laboratori per acquisire sia conoscenze teoriche sia capacità operative specifiche. La parte teorica e applicativa sarà completata da stage presso le citate istituzioni e dalla realizzazione di un project work, condotto all’interno del Conservatorio «Boito». Agli studenti che avranno portato a termine il percorso e superato la prova finale sarà rilasciato il titolo accademico di «Master annuale di I livello in “Addetto al settore educational presso enti musicali» (1.500 ore - 60 CFA). Sbocchi occupazionali per questa figura professionale sono il collocamento presso enti lirici e orchestre sinfoniche, società di concerti, musei e associazioni musicali, enti radiotelevisivi, aziende attive nel campo dei prodotti multimediali o nello sviluppo di contenuti per il web.

Il master è aperto senza limiti d’età a chi ha già conseguito un Diploma accademico di primo livello o un Diploma del previgente ordinamento presso un Conservatorio, oppure una Laurea Triennale universitaria. Sarà attivato con un numero minimo di cinque partecipanti risultati idonei ai criteri di selezione. Le domande di ammissione devono essere presentate entro il 7 settembre. La selezione dei partecipanti si svolgerà giovedì 14 settembre e le attività formative del master avranno inizio martedì 10 ottobre.

Per maggiori informazioni si può scaricare il bando e il modulo della domanda d’ammissione dal sito http://www.conservatorio.pr.it/master-attivati/ o scrivere a: ufficio.master@conservatorio.pr.it, segreteria.didattica2@conservatorio.pr.it. r.s.