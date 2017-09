Mantova, un Festival dei due mondi

Mantova ritorna, da domani a domenica, al centro del mondo (letterario). Festivaletteratura, anche quest’anno, ospita grandi autori di tutti i continenti. «Più di vent’anni fa - scrivono gli organizzatori - siamo partiti da questo bisogno di confronto e di condivisione culturale che non trovava sbocco, e abbiamo scoperto che la città, nella sua articolata trama di piazze, palazzi e giardini, era il meccanismo ideale per rimettere in moto il dialogo e incrociare i pensieri. Oggi che Mantova ospita a settembre una comunità che si estende ben oltre i suoi confini, la sfida è di dare al Festival nuovo alimento di dialogo, mantenendolo aperto, fresco, diretto e necessario come negli incontri delle prime edizioni, e cercando allo stesso tempo di farlo crescere. Per questo continuiamo a proporre scrittori di valore spesso ancora poco noti al grande pubblico; a impegnarli in nuovi cimenti, reinventando spazi e tempi degli incontri; a inserire in programma momenti partecipati di lettura e di rielaborazione dei saperi, spazi per scoprire nuovi talenti, occasioni di formazione confidenziale. Tutte cose che è raro incontrare in altre manifestazioni letterarie». Quest’anno per la 21ª edizione arriveranno 360 tra scrittori, artisti e ospiti e in programma ci saranno oltre 300 eventi tra incontri, spettacoli e concerti. Grandi numeri come quelli relativi al pubblico: si prevede il tutto esaurito per una città che, una volta all’anno, è la capitale della cultura.

Tra gli appuntamenti di domani l’incontro con Faraj Bayrakdar, uno degli intellettuali di riferimento dell’esilio siriano e dell’opposizione al regime di Assad. A conversare con l’autore de «Il luogo stretto» la sua traduttrice, Elena Chiti, e l’esperta di letteratura araba, Elisabetta Bartulli (sagrestia della chiesa di San Barnaba - ore 18.30). La scrittrice nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, diventata punto di riferimento per la lotta contro il razzismo e per i diritti delle donne, citata anche in una canzone da Beyoncé, parlerà del suo libro «Quella cosa attorno al collo» con Michela Murgia (piazza Castello - ore 21.15). Tra gli incontri di giovedì 7 settembre, segnaliamo quello tra due scrittori che non annoiano e portano avanti le loro narrazioni seriali: «Ironici malinconici» con Marco Malvaldi e Diego De Silva (piazza Castello - ore 16.15). In un’epoca in cui l’informazione è a portata di tutti, il giornalismo deve essere un «valore aggiunto» che porta ricerca e accuratezza alle fondamenta di una storia: «Lettere dalla guerra» con Carolin Emcke, inviata di Der Spiegel, e Cecilia Strada (palazzo D’Arco - ore 18.30). «Napule è mille paure» è il titolo della conversazione con Maurizio de Giovanni, «padre» del commissario Ricciardi e dell’ispettore Lojacono, condotta dalla collega Marilù Oliva (piazza Castello - ore 21.30). Infine una lezione di Alessandro Piperno su Philip Roth e l’amara sinfonia del tempo (palazzo d’Arco - ore 21.30). «La guerra attraverso gli occhi di un poeta» è il titolo dell’appuntamento di venerdì 8 settembre con Brian Turner - che ha prestato servizio per sette anni nell’esercito statunitense tra Bosnia, Iraq e Medio Oriente - e nel 2003 quando ha lasciato le armi ha iniziato a dedicarsi alla poesia, descrivendo il conflitto iracheno con il suo carico di dolore, paura e solitudine (sagrestia della chiesa di San Barnaba - ore 10.15). Quest’anno ricorre il 25° anniversario delle stragi di Capaci e di via D’Amelio, in cui persero la vita i magistrati Falcone e Borsellino. E, proprio con Falcone, iniziò a lavorare nel 1991 Pietro Grasso, attuale presidente del Senato: in un incontro con il giornalista Giovanni Bianconi, racconta una stagione travagliata della storia d’Italia (piazza Castello - ore 11.15).

Con «L’albero delle bugie», la scrittrice inglese Frances Hardinge ha vinto il prestigioso Costa Book Award 2015, assegnato per la prima volta a un libro per ragazzi. Dei suoi romanzi intesi e magnetici ne parla con Vera Salton, libraia e antropologa (cortile dell’Archivio di Stato - ore 11.30). La grande abilità di narratore dello scrittore statunitense George Saunders colpisce ancora con il romanzo «Lincoln nel Bardo» che prende spunto da eventi storici come la Guerra civile americana e la morte prematura del figlio di Lincoln. Con Saunders dialoga Marco Malvaldi (palazzo San Sebastiano - ore 16). C’è anche Antonio Manzini con il suo vicequestore Rocco Schiavone a Mantova: con lui Marco Giallini, l’attore che lo interpreta sul piccolo schermo. «Roma-Aosta solo andata» è il titolo dell’appuntamento (piazza Castello - ore 18.30).

La saga del capitano Alatriste irrompe sulla scena del Festivaletteratura con un evento dal titolo «Ogni romanzo è una nuova battaglia»: protagonista lo scrittore spagnolo Arturo Pérez-Reverte (palazzo San Sebastiano - ore 21.15). Da non perdere sabato 9 settembre l’incontro con la giallista californiana Elizabeth George, divenuta famosa nel 1988 con «E liberaci dal padre». Per la prima volta ospite a Mantova, la scrittrice parlerà dell’intenso studio necessario alla stesura di un romanzo giallo insieme a Carlo Lucarelli (piazza Castello - ore 16). La montagna è una musa instancabile: lo sa bene Paolo Cognetti, vincitore del Premio Strega 2017 con «Le otto montagne», intensa storia di amicizia e riavvicinamento tra padre e figlio proprio grazie all’amore per la montagna (palazzo San Sebastiano - ore 17). «Io mi faccio ispirare dalle donne normali come le mie amiche o le signore che incontro al supermercato: sono diversissime ma nella quotidianità esprimono fragilità e forza allo stesso tempo»: parola di Elizabeth Strout, affezionata frequentatrice del Festival e autrice del recentissimo «Tutto è possibile». A conversare con lei Lella Costa (piazza Castello - ore 18.30). Tra gli eventi di domenica 10 settembre «Vent’anni di libri e chiacchiere insieme» che racconta l’amicizia tra Loriano Macchiavelli e Francesco Guccini nata in una Bologna delle osterie, delle contestazioni e piena di fermento culturale giovanile (piazza Castello - ore 16). Si annuncia di grande interesse anche l’incontro con un autore di razza come Richard Mason («Anime alla deriva») che parla degli «opportunisti di Cape Town» con il giornalista Massimo Vincenzi (palazzo San Sebastiano - ore 17). La chiusura del Festivaletteratura sarà affidata allo scrittore cinese Yu Hua, più volte candidato al Premio Nobel e considerato uno dei maggiori rappresentati della letteratura contemporanea del suo Paese. Nei suoi romanzi («Vivere», «Brothers» e «Cronache di un venditore di sangue») descrive, in maniera spietata, una Cina dalle tante contraddizioni ed eccessi. Lo intervista il giornalista Marco Del Corona. Il programma completo su www.festivaletteratura.it.