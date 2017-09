Duecento opere per narrare la grande arte della pubblicità

«Volete la salute? Bevete il Ferro China Bisleri»: è il 22 giugno 1890 e sulla «Tribuna Illustrata» appare il primo e più antico slogan italiano a cui ne seguirono molti altri negli anni successivi.

Da questi primi passi della storia della pubblicità prende avvio la mostra «Pubblicità! La nascita della comunicazione moderna 1890-1957», inaugurata ieri e da oggi aperta al pubblico, alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo (fino al 10 dicembre). Sono duecento le opere esposte nel percorso espositivo, a cura di Dario Cimorelli e Stefano Roffi, con l’obiettivo di attraversare la storia della pubblicità in Italia, dalle sue prime forme di comunicazione semplici e dirette, all’introduzione dell’illustrazione come strumento persuasivo e spiazzante per novità e per fantasia, al rapporto tra illustrazione e messaggio pubblicitario attraverso i diversi media, dal più conosciuto manifesto, alla locandina, alla targa di latta e poi al packaging della confezione, all’arrivo della radio come strumento di comunicazione di massa. Fino a Carosello.

«Il sociologo Marshall McLuhan definisce la pubblicità la più grande forma d’arte del XX ° secolo»: parole di forte significato con cui il presidente della Fondazione Magnani Rocca, Giancarlo Forestieri, ha introdotto la mostra suddivisa in quattro sezioni, in un comporsi di manifesti, bozzetti originali accostati ai relativi manifesti ed altri materiali pubblicitari. La sequenza ha un carattere particolare poichè non segue un percorso rigorosamente “storico”, offre invece una lettura condotta con gli occhi dei protagonisti della pubblicità seguendo il loro processo creativo. Fra i nomi quelli di Leonetto Cappiello, Erberto Carboni, Marcello Dudovich, Sepo, Federico Seneca, Gino Boccasile, Marcello Nizzoli, Armando Testa ed altri che hanno partecipato con le loro invenzioni a raccontarci di imprese e prodotti, di forti contaminazioni con le avanguardie artistiche, di idee e progetti suggerendo una riflessione sul «come eravamo» tra modi, abitudini, stili di vita.

Nello specifico è entrato il curatore Dario Cimorelli. La sezione iniziale racconta come i primi illustratori furono principalmente artisti e i loro bozzetti e manifesti venissero realizzati seguendo l’idea dell’illustrazione come elemento di comunicazione, intrinsecamente bella e quindi indipendente dal contenuto promosso, dove la rappresentazione spesso stupisce, altre volte cattura l’attenzione per la sua costruzione e composizione cromatica, altre volte impaurisce, altre ancora attrae con ironia.

La seconda sezione è dedicata al rapporto tra illustrazione e messaggio pubblicitario, dove uno rafforza l’altro, dove il prodotto è rappresentato, o comunque evocato nella rappresentazione, e quindi descritto con il suo nome e la sua marca, alcune volte associato a uno slogan che ne rafforza le caratteristiche. In questa sezione divisa in capitoli, attraverso marchi celeberrimi quali Barilla, Campari, Cinzano, Motta, Pirelli e molti altri, si indaga il mondo del manifesto in un incrocio virtuoso tra temi, settori merceologici, scuole,prime agenzie pubblicitarie, grandi maestri.

La terza sezione riguarda tutti gli strumenti di promozione pubblicitaria che si sono sviluppati accanto al più conosciuto manifesto, come locandine, depliant, targhe in latta fino all’illustrazione della confezione. La quarta è, infine, dedicata ai nuovi strumenti di comunicazione che si affacciano dal 1920 in poi, la radio prima e poi la televisione fino al giorno in cui nacque Carosello, il primo passo verso un’altra storia.

La mostra si avvale tra gli altri della collaborazione col prestito di un importante numero di bozzetti originali del Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell’Università di Parma. E’ realizzata grazie a Fondazione Cariparma, Crédit Agricole Cariparma ed un pool di sponsor tecnici. Il catalogo, Silvana Editoriale, è in vendita da oggi con la gazzetta di Parma a 18 euro più il prezzo del quotidiano.

Affianca la rassegna la presenza in Sala Goya dell’opera di Francis Bacon «Two Americans», appartenente alla Collezione Barilla di Arte Moderna, esposta da oggi (fino al 10 dicembre). Un focus sul celebre artista e l’occasione per ammirarla a fronte del dipinto di Johann Heinrich Füssli, «Gertrude, Amleto e il fantasma del padre di Amleto» della collezione permanente così da creare un incontro possibile fra i due protagonisti.