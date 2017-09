Rat-Man vola via, ma non sparisce

Rat-Man potrebbe finire nel Guiness dei primati, come primo fumetto ad andare nello spazio. Il personaggio dalle orecchie da topo e il muso da scimmia, inventato dal parmigiano Leo Ortolani, è infatti partito in estate, in compagnia dell’astronauta Paolo Nespoli, a bordo della Soyuz MS-05, con la quale ha raggiunto la Stazione Spaziale Internazionale (Iss). Sabato, alla libreria Mondadori di piazza Duomo, in occasione del Rat-Man Day, organizzato per comunicare ufficialmente la fine della serie Rat-Man, dopo 20 anni di pubblicazioni, con la presentazione dell’ultimo albo della serie, il numero 122, è stato proiettato, davanti a una folla di 500 persone, un video in cui Paolo Nespoli, dallo spazio, mostra la copertina di «C’è spazio per tutti».

Si tratta di un libro di 250 pagine, in uscita a novembre, in concomitanza col Lucca Comics & Games: un volume, con protagonista l’eroe giallo, fortemente voluto dall’Asi (Agenzia Spaziale Italiana) per far conoscere lo spazio ai ragazzi. La Panini Comics sta preparando le carte: «Quello del Guiness è un percorso difficile, ma lo stiamo intraprendendo – racconta Ortolani -. Per me Rat-Man è come Neil Armstrong (il primo uomo a posare i piedi sulla luna, ndr): dopo venti anni di soddisfazioni ininterrotte, questa sarebbe la più grande». Ironia della sorte: «Il Rat-Man Day di sabato coincideva con il Batman Day – spiega il fumettista -. Non lo sapevo, l’ho scoperto in treno mentre tornavo a casa, navigando in rete».

Una coincidenza speciale, visto che i primi schizzi di Rat-Man nascono nel 1989, come parodia del Batman di Tim Burton. Celebrazioni a parte, Rat-Man non finisce qui: chiude la serie, ma non il personaggio. «Sarei pazzo a lasciarlo andare via dopo che è andato così bene per 20 anni – spiega Ortolani -. Finisce la serie, perché la storia aveva raggiunto il suo finale: tra l’altro è piaciuto ai lettori e questo mi fa molto piacere. Anzi, mi fa tirare un sospiro di sollievo: un brutto finale avrebbe inficiato l’intera serie retroattivamente. Ma non mi libero del personaggio e posso assicurare che lo rivedrete presto».