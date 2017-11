Astrazioni geometriche di Orlandi e Aschieri

Il Grand Hotel de la Ville, al Barilla Center, ospita la mostra «Astrazioni» con opere di Aldo Orlandi e Gianpaolo Aschieri, visibile fino a fine dicembre. Esposti dipinti che, seppur legati da una visione «geometrica» delle cose, ben si differenziano nella loro individualità.

E’ un mondo che svela quello di Aldo Orlandi. Un mondo «svelato» che è andato pian assumendo, pur nella pacata geometria delle forme, una più certa originalità, là dove i tratti si condensano e si sovrappongono in un movimento di composizioni e dove le luci, le ombre, le sfumature del colore concorrono tutte assieme a creare l’immagine. Un astrattismo interpretato, lontano dal rigore di Mondrian, dalle vivacità cromatiche di Malevic e, per venire in terra parmigiana, dalle composizioni di Atanasio Soldati che indaga le potenzialità espressive di forma e colore. In questi dipinti ad acrilico su tavola Aldo Orlandi sembra giocare su effetti visivi di un sentire più intimo, quasi a scavare nella leggerezza delle cose per carpirne l’essenzialità, forse l’anima, e dar loro nuova forma visiva; come un linguaggio fatto di alfabeti geometri che guardano al di dentro e si esprimono in una pittura tonale che rende al colore la sostanza del sogno.

In tutti una piccola luce emerge quasi con prepotenza nell’apparente inseguirsi dei cromatismi che si intersecano nella leggerezza della composizione finale. Un dubbio, una certezza, un guardare oltre le trame composte di segmenti, di curve, di ombre e di chiarori. Lo spiraglio è aperto e l’occhio può indagare nella mente. Diplomato al Toschi, dal 1986 Orlandi è presente sulla scena espositiva in mostre collettive e personali. La più recente esposizione risale al 2016 quando ha partecipato alla rassegna «50 artisti per l’Associazione Remo Gaibazzi».

Appaiono come lampi di colore le opere esposte, in minor numero, di Gianpaolo Aschieri, autodidatta votato ad un astrattismo geometrico intriso di un umore gioioso, racchiuso dentro linee concrete, piene di cromie certe, espressione di una creatività che l’autore mette in campo, in tutta la sua pienezza; quasi un gioco, una voglia di trasmettere il piacere del fare in piena libertà seguendo però una scelta formale ben precisa.