Stanziati 75mila euro per l'illuminazione del percorso espositivo della Pinacoteca Stuard

Il Comune ha stanziato 75mila euro per il progetto di adeguamento e riqualificazione dell'impianto di illuminazione del percorso espositivo della Pinacoteca Stuard, in carico a Parma Infrastrutture.

Dice una nota del Comune: "Prosegue l'impegno dell'assessorato ai Lavori Pubblici, guidato da Michele Alinovi, per dare seguito al percorso di manutenzione straordinaria del patrimonio museale del Comune, il progetto di riqualificazione dell'impianto di illuminazione ha ottenuto un importante contributo della Regione Emilia Romagna, pari a 40mila euro. L'intervento, approvato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Parma e Piacenza, prevede la realizzazione di un percorso di illuminazione moderno in grado di valorizzare le opere esposte e con un occhio di attenzione al risparmio energetico, gli apparecchi illuminanti saranno infatti dotati di illuminazione a LED, con la previsione di ridurre i costi di illuminazione. Il nuovo impianto sarà versatile ed in linea con le previsioni di sicurezza previste dalla normativa vigente".