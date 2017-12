Le prediche, respiro della fede

Don Domenico Magri ha raccolto le prediche da lui pronunciate durante trentasei ritiri spirituali dedicati ai presbiteri in un testo di 200 pagine dal titolo emblematico «La parola e le parole» (Centro Emmaus villa Sant'Ilario, stampato da tipografia Donati). «Parola», come il verbo rivelato che è Dio stesso, «parole», come argomenti di riflessione offerti ai presbiteri durante i ritiri spirituali. Don Domenico stesso ricorda come è nata l'idea di raccogliere in ordine cronologico le prediche tenute a Roncocampocanneto e a Colorno, rintracciate casualmente "girovagando" sul suo computer. Di tante altre ha perso il testo, e la varietà e l'attualità dei temi trattati in queste presenti, fa rimpiangere la perdita delle altre. C'è, in questa raccolta - in vendita alla libreria Fiaccadori - una vita intera vissuta nel segno della fede e nella consapevolezza della complessità della società contemporanea (le prediche occupano gli anni che vanno dal 1990 al 2004). Commosso e insieme contenuto il tono della dedica, diretta alla sua Famiglia, di cui l'autore nomina puntigliosamente i componenti, genitori, fratelli, fra cui emerge Ugo, «il nostro martire di famiglia», il giovane studente del Liceo Marconi, morto in prigionia in Germania proprio negli ultimi giorni di guerra. E' qui, nella famiglia, che Don Domenico ha assorbito «tutti i valori necessari per il suo cammino sacerdotale».

Pietro Bonardi, cui l'autore ha affidato il compito di stendere la prefazione al libro, ha sottolineato il carattere nuovo e complesso delle prediche. Definisce il testo «un esame di coscienza ad alta voce», cogliendone l'aspetto autobiografico e insieme anche l'estensione e complessità delle tematiche affrontate, trattate con un linguaggio che rifugge da «mummificate formule dottrinali», allargandosi all'esame dei testi biblici ed evangelici, percorrendo un cammino di forte attrazione non solo per i presbiteri, ma anche per i laici. E' una Chiesa nuova quella che si delinea nella successione delle prediche, così che Bonardi non esita ad affermare che «Don Domenico nelle sue meditazioni sembra anticipare, oltre che le idee, anche lo stile di Papa Francesco per il tono colloquiale» che contraddistingue la trattazione dei diversi testi. Merito non piccolo, infatti, delle prediche qui pubblicate, è lo stile preciso, elegante, essenziale, accessibile ad ogni fruitore di questi testi, che propongono appunto un cammino di fede alla portata di chiunque vi si voglia accostare. Basta scorrere, infatti, i titoli delle prediche, che variano dall'Evangelizzazione al significato della Pasqua, e poi i testi che trattano più specificamente l'identità del presbitero, la difficoltà dell'esser preti, chi è il prete, la sua posizione nella società, la preghiera del cristiano e quella del prete, i temi scottanti del celibato, della povertà, dell'obbedienza sacerdotale, quello della parola evangelica, dell'amore per la Chiesa, l'invocazione a Dio attraverso l'esame minuzioso delle singole frasi del Padre Nostro, per rendersi conto dell'ampiezza delle tematiche trattate. Il libro è corredato anche da un utilissimo, minuzioso indice dei nomi e degli argomenti e da una completa bibliografia dell'autore oltre che da cenni sulla sua biografia, così che il lettore può usufruire di un'ampia guida alla conoscenza del sacerdote Don Domenico e del messaggio che egli ha voluto trasmettere con questa sua ultima fatica.