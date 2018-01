"Bambinate" di Paterlini: l'amaro sapore di un'infanzia cattiva

Il passato, si sa, quasi sempre ritorna. E spesso lo fa urlando. Cinquant'anni sono tanti ma possono non bastare se la coscienza non permette sconti di pena. Quindi per saldare i conti tutto è ammesso, persino la crudeltà. «Bambinate», pubblicato da Einaudi, è l'ultimo, asciutto romanzo di Piergiorgio Paterlini, reggiano, classe 1954, giornalista poi autore di testi per la tv, la radio, il teatro, il cinema (oggi firma articoli su «Repubblica» e sull'edizione on line dell'«Espresso» dove tiene un blog). L'infanzia sa essere feroce e allora, da grandi, bisogna rimediare, se si può e come si può. L'occasione è un classico degli eventi con conclusioni amare: la rimpatriata. I ragazzi di una quinta elementare del 1965 si ritrovano per una cena amarcord. Quasi tutti sono rimasti nel paese e nei dintorni, un paio sono morti (uno per un inspiegabile suicidio). L'unico che se n'è andato e sta vivendo una carriera di prestigio all'estero è tormentato da un episodio che lo vide testimone neutro, un Ponzio Pilato in calzoni corti. Lo scherzo a un compagno troppo semplice per reagire alle provocazioni e alle prevaricazioni fu terribile e la necessità di pagarne il debito è l'unico motivo che spinge il professionista affermato a ritornare per una settimana nelle lande padane in cui fu girato il Don Camillo con Fernandel e Gino Cervi. Possibile che i suoi compagni di giochi di allora, Franco, Maurizio, Ermes, Olmo, abbiano potuto vivere tranquilli dopo quello che avevano fatto al povero Semo? Trascinato come sul Golgota, lo hanno crocifisso in vista della via Crucis del paese, non prima di averlo umiliato in modo osceno, una volta di più.

E gli adulti? Tutti indifferenti, quindi tutti consenzienti. Tutti, compreso il sacerdote, bonario e distratto, comprese le pie donne, compunte nella loro fede, precise nell'ossequio ai riti sacri quotidiani ma cieche di fronte alle miserie dell'umanità. Cinquant'anni dopo è possibile tirare una riga e far quadrare un bilancio così pesante? Il Ponzio Pilato di ritorno, quello che non riusciva a credere a quanto stava vedendo ma non lo impedì, pensa di sì. Di qui il finale, a sorpresa e molto cattivo.

Bambinate

di Piergiorgio Paterlini

Einaudi, pag. 140, 16,50