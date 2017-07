Da bagolón a bagolone: come cambia il dialetto dei giovani

Non solo «Baracca» o «Nadero» e «Gneza». Sono tante le parole che i giovani parmigiani hanno rubato dal dialetto italianizzandole. Parole che sono molto usate nel linguaggio comune e che appartengono solo alla nostra tradizione. Provate a dire a un siciliano che avete visto una «ponga» o che l'avete «ciappata»? Parmagiornoenotte ha raccolto le espressioni più utilizzate in città e provincia e seguendo l'alfabeto ne ha fatto un primo vocabolario (con la preziosa collaborazione di Emilio Zucchi). Ma non è finita, perché anche voi potrete contribuire alla realizzazione di questo elenco che appartiene solo a noi. I lettori potranno infatti indicare le parole del vocabolario di Parmagiornoenotte preferite presenti su questa pagina oppure proporne di nuove alla mail dialetto@gazzettadiparma.it entro martedì 25 luglio. Da mercoledì 26 luglio partirà infatti il nostro sondaggio delle top 5 e cioè delle cinque parole più amate dai lettori. Per cui, partecipate subito.

ARLIA >> Rivalità

ARPICLARSI >> Riprendersi

BASA >> Sbronza

BARACCA >> Fare festa

BACIARLATA >> Prendere un colpo

BESIOSO >> Litigioso, Polemico

BAGOLONE >> Bugiardo

BAGAGLIO >> Qualsiasi cosa

BUDLONE >> Uomo molto grasso (anche al femminile)

BRANCONE >> Un pugno di ciliegie o marene

BEGO >> Verme

BADURGARE >> Metterci le mani

BOGNONE >> Foruncolo

CIOCCO >> Incidente

CARTELLA >> La valigetta della scuola

CRICLA >> Sporcizia

CIAPPATA >> Ti sei ubriacato?

CIUCCIARE >> Succhiare

CIOSTRONE >> Un uomo piuttosto pesante

CARTONE >> Pugno

CHERA >> Caro amico mio

DA MALE >> O meglio andare da male: scaduto da giorni, quasi marcio

ERBETTE >> Particolari verdure usate per il ripieno dei tortelli di San Giovanni

EH! >> Cosa hai detto?

