Pepsi taglierà zucchero, riduce calorie in bevande

Pepsi mette a dieta i suoi soft drink, e si impegna a ridurre il numero delle bevande con zucchero in vendita nel prossimo decennio e a ridurne il loro contenuto calorico.

«Nell’ultimo decennio abbiamo compiuto progressi nel ridurre lo zucchero. Ma c'è ancora molto che possiamo fare. Dobbiamo assicurarci che i nostri prodotti siano in linea con le esigenze dei clienti» afferma Indra Nooyi, l’amministratore delegato di Pepsi in un’intervista alla Cnbc. Pepsi si impegna a ridurre a 100 o meno le calorie su due terzi delle bevande della società entro il 2025. L’impegno di Pepsi segue l’allarme dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha raccomandato ai governi di tassare le bevande zuccherate nel tentativo di ridurre l’obesità. Con l’imposizione di tasse sui soft drink, i prezzi al consumo saliranno, scoraggiando i consumatori a comprarle.