Lo svezzamento è vegano? Meglio consultare il pediatra

Finiscono sempre più spesso in ospedale bambini italiani denutriti: arrivano al pronto soccorso con gravi carenze alimentari che mettono in pericolo il loro accrescimento e talvolta la loro stessa vita. Molto spesso la causa è lo svezzamento secondo diete sbilanciate imposte dai genitori, o con stretti regimi vegani (l'esclusione di alimenti di origine animale e tutti i derivati) adottati senza precauzioni. «L’alimentazione vegana è compatibile con le esigenze nutrizionali del bambino, ma deve essere strettamente controllata dal pediatra, perché il “fai da te” dei genitori può essere pericoloso per la crescita e lo sviluppo neuropsichico del bambino» spiega il pediatra Sergio Bernasconi.

Deficit di vitamina B12, ferro e zinco sono i principali problemi nutrizionali che si possono presentare, ma ci può essere carenza anche di Omega-3 e altre sostanze indispensabili nella fase di sviluppo. Come le proteine e gli amminoacidi contenuti nella carne, il cui fabbisogno può essere compensato solo con un mix adeguato di legumi.

«Il bambino in accrescimento necessita di questi materiali nobili per un corretto sviluppo soprattutto cerebrale, perché alla nascita il nostro cervello ha grandi dimensioni, ma è molto immaturo» spiega il nutrizionista Leone Arsenio. Più piccolo è il bimbo, quindi, più forte è il richiamo ai genitori a condividere le proprie scelte nutrizionali con il medico di fiducia.

«Il pediatra deve conoscere il regime alimentare che segue il bambino ed eventualmente aggiungere integratori, perché l’eventuale deficit deve essere subito risolto», aggiunge Arsenio. La dieta «latto-ovo-vegetariana», come la più estrema vegana, vanno bene perché riducono o eliminano l’assunzione di grassi animali. Ma per i bambini deve essere tenuta costantemente sotto il monitoraggio del pediatra, secondo le linee guida delle maggiori società scientifiche internazionali, sostenuta dalle ricerche rigorose svolte negli ultimi anni.

«Parliamo di scelte che coinvolgono ormai circa il 10% della popolazione italiana, una quota che raddoppierà entro pochi anni - spiega Bernasconi - Sicuramente l’alimentazione vegetariana diminuisce il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari e alcune forme di tumore, ma ritengo che soprattutto per i bambini l’alimentazione mediterranea resti la migliore, in quanto ricca di vegetali. La carne, preferibilmente bianca, dovrebbe essere consumata solo due o tre volte a settimana».

Come spesso accade, la ricetta migliore che gli esperti danno ai genitori è gestire i propri figli assecondandone i bisogni fisiologici con grande attenzione e affidandosi ai consigli degli esperti. «Anche per i più piccoli, che devono avere un buon equilibrio tra alimentazione naturale, sonno a richiesta e contatti con il mondo mediati dalla mamma» aggiunge il neonatologo Paolo Villani, direttore della pediatria generale e d'urgenza dell'ospedale Maggiore. «Non dimentichiamo che, secondo studi recenti, l’alimentazione del bambino nei primi mille giorni dal concepimento può influenzare lo sviluppo di importanti malattie, come quelle cardiovascolari o il diabete – spiega Bernasconi – Soprattutto nei primi due anni di vita avviene poi la strutturazione del cervello; un periodo critico, che impone una vigilanza stretta da parte dei genitori e dei pediatri sulle condizioni nutrizionali del bambino, ma anche igieniche e vaccinali».