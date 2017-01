Lavoratore sedentario? La dieta: mangiare poco e non stare fermi

State seduti per intere giornate in ufficio davanti al computer? Come ci insegnano medici ed esperti, la vostra salute potrebbe risentirne: la sedentarietà è legata a un aumentato rischio di malattie cardiache ed altre importanti patologie e a peggiorare le cose ci si mettono gli snack ricchi di zuccheri o di sale che introducono tantissime calorie senza nutrimento.

Il giornale Time ha appena stilato una lista di cibi salutari quando si passa tanto tempo fermi, precisando che non esiste realmente un alimento che faccia dimagrire, ma mangiando in modo equilibrato e muovendosi tutti i giorni possiamo contrastare la sedentarietà con grandi benefici per il nostro organismo.

Alimenti come il gambo dell’ ananas che contiene bromellina possono essere dei validi aiuti per la linea, ma la polpa dell’ananas molto zuccherina ne contiene pochissima. Tutta la frutta, mele, nespole, prugne e frutti di bosco sono indicati per il nostro spuntino al lavoro, e per spezzare la fame ecco in aiuto le mandorle ricche di acidi grassi polinsaturi.

Molto importante sarà poi l’utilizzo di olio extravergine di oliva per condire la nostra insalata o i cereali per il contenuto di una molecola antiinfiammatoria, l’oleocante.

E infine il tè verde: è ricco di sostanze antiossidanti come anche quello nero o il caffè.

Il miglior consiglio se si sta molto seduti in ufficio è non mangiare troppo, ma soprattutto fare movimento: 30 minuti al giorno sono fondamentali per il nostro benessere. Infine è vietato anche pranzare davanti al pc con biscotti, cracker, gallette e snack ed è dimostrato che non si percepiscono le calorie ingerite e coloro che mangiano davanti al Pc consumano in seguito un numero di snack superiore.

Frutti di bosco, ananas, mandorle, semi di lino, avocado, curcuma, pesce, avocado, aglio e tè verde sarebbero utili per contrastare gli effetti nocivi della mancanza di movimento, tanto da essere definiti alimenti «brucia grassi».