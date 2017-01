La dieta dei diabetici inizia leggendo bene le etichette

Quante volte ci siamo trovati indecisi in corsia? Smarriti alla guida di un carrello, senza sapere con cosa riempirlo. Conoscere gli alimenti e sapere interpretare le etichette dei prodotti che compriamo equivale a nutrirsi consapevolmente e oggi, nel marasma dell’offerta che gira come un vortice intorno al consumatore, è fondamentale. Nel corso dell’incontro «Il diabete al supermercato», che nei giorni scorsi si è svolto nella casa della salute Molinetto in via Pintor, si è tentato di trasmettere ai cittadini proprio questo: l’importanza di saper abbinare ad un alimento i principali componenti e poter così fare la spesa correttamente.

Questo risulta fondamentale per chi è affetto da diabete, ma anche per tutti gli altri, che intendono prevenire malattie da eccesso alimentare. Perchè la dieta inizia proprio fra gli scaffali del supermercato, evitando di mettere nel carrello cibi «tentatori» con la scusa che saranno altri membri della famiglia a consumarli. Se resteranno in frigo o negli scaffali della cucina, a portata di mano, è probabile che anche chi deve seguire un regime alimentare restrittivo finisca per «cedere».

La dieta, si sa, deve essere varia ed equilibrata: mangiare sempre le stesse cose non va bene. Il 50-60% del contributo energetico giornaliero dovrebbe provenire da carboidrati (anche per i diabetici), il 25-30% da grassi (per lo più insaturi), il 10-15% da proteine (meglio abbondare con quelle di origine vegetale).

«Il segreto per una buona spesa? Partire con una lista fatta per bene - assicurano Cristina Cimicchi, diabetologa dell’Ausl di Parma, e Giorgio Fiorini, medico di medicina generale -. Partiamo dall’imparare a leggere le etichette, nello specifico le tabelle nutrizionali, dove troveremo le indicazioni di: valore energetico (guardare all’indicazione kcal, ossia kilocalorie, e non kj, kilojoule), grassi (di cui saturi), carboidrati (complessi e zuccheri), proteine e zuccheri. Sono valori indicati in grammi, calcolati su 100 grammi di prodotto».

La cosa più interessante è che, leggendo e comprendendo queste tabelle, arriveremo a conoscere meglio gli alimenti. Proviamo a passare in rassegna qualche prodotto che spesso va a comporre la nostra spesa, scaffale per scaffale. I cereali e i muesli che scegliamo per la colazione, ad esempio. «Attenzione, se contengono frutta secca o essiccata, così come pezzetti di cioccolato, il valore di apporto energetico del prodotto sale in modo molto significativo (più del doppio, da 400 kcal a oltre 1000 kcal). I cosiddetti grassi occulti finiscono per rendere questo alimento assimilabile a una qualsiasi altra merendina: siamo convinti di scegliere un prodotto sano e poco calorico, ma non è così» spiega Fiorini.

E l’olio? «Quello di semi ha la stessa quantità di grassi di quello d’oliva. Il tanto vituperato olio di palma andrebbe evitato più per questioni ambientali che nutrizionali - aggiunge Cimicchi -. Il pesce? Cambia significativamente l’apporto energetico a seconda di quello che scegliamo: ad esempio il merluzzo ha pochissimi grassi (0,3 grammi per 100 grammi), il salmone molti di più (12 grammi per 100 grammi)».P

oi ci sono gli alimenti misti: «Il latte contiene sia zuccheri sia grassi; i formaggi proteine, ma anche molti grassi; l’uovo ha proteine nell’albume e grassi nel tuorlo; la frutta, fibre sì, ma anche zuccheri» aggiunge.

Attenzione, poi, ai messaggi che potrebbero sembrare ingannevoli, come la dizione «senza zucchero aggiunto». «Si tratta di alimenti a cui non è stato aggiunto saccarosio, ma fruttosio o altri zuccheri ci possono essere - specificano gli esperti -. L’indicazione “senza zucchero” può invece essere riportata quando è presente una quantità di zucchero non superiore a 0,5 grammi per 100 grammi di prodotto».

Pane e sostituti? Miti da sfatare. «Spesso nelle schiacciatine o nei cracker troviamo grassi che nel pane non troviamo e risultano quindi essere alimenti maggiormente calorici» sottolinea Cimicchi.

Sapersi orientare tra etichette e scaffali, quindi, è tutt’altro che impresa semplice, ma basta qualche nozione di partenza per non farsi scoraggiare.

___________

I «SEGRETI» DELLA LISTA DEGLI INGREDIENTI

L'etichetta è la carta d'identità dell'alimento: saperla leggere è talmente importante che il ministero della Salute ha elaborato un decalogo per orientarsi fra gli scaffali del supermercato e saper trovare in fretta le informazioni nutrizionali, la provenienza e la scadenza dei prodotti.

1 Leggi scrupolosamente le etichette sulle confezioni. Più informazioni leggi, tanto migliore sarà il tuo giudizio su quel prodotto.

2 Ricorda, le illustrazioni riportate sulle confezioni sono puramente indicative. Hanno lo scopo principale di richiamare la tua attenzione e non sono necessariamente legate all'aspetto reale del prodotto.

3 Attenzione all'ordine degli ingredienti di un prodotto. Gli ingredienti sono indicati per ordine decrescente di quantità; il primo dell'elenco è più abbondante del secondo e così via.

4 Consuma il prodotto entro la data di scadenza indicata in etichetta. Dopo la scadenza il prodotto può deperire rapidamente e non essere più sicuro per la tua salute.

5 Non confondere la data di scadenza di un prodotto con il termine minimo di conservazione; se trovi sull'etichetta la dicitura «da consumarsi preferibilmente entro...», il prodotto, oltre la data riportata, può aver modificato alcune caratteristiche organolettiche come il sapore e l'odore ma può essere consumato senza rischi per la salute.

6 Controlla il peso netto/sgocciolato dell'alimento. Spesso possiamo essere tratti in inganno dalle dimensioni delle confezioni.

7 Se soffri di allergie alimentari controlla sempre nell'elenco degli ingredienti la presenza di eventuali allergeni. La lista degli allergeni viene periodicamente aggiornata alla luce delle conoscenze scientifiche più recenti.

8 Mantieni sempre i prodotti refrigerati e quelli surgelati alla temperatura indicata sull'etichetta e riponili, subito dopo l'acquisto, nel frigorifero o nel congelatore. Ricorda che il freddo non uccide i batteri anche se ne rallenta o ne impedisce temporaneamente la crescita.

9 Se compri pesce in pescheria controlla i cartelli esposti. Accanto al pesce fresco si può vendere anche pesce decongelato, il venditore è tenuto ad esporre le indicazioni obbligatorie, tra cui quelle sulla provenienza.

10 A parità di qualità e prezzo preferisci gli alimenti confezionati con materiale riciclato/riciclabile; leggi bene le indicazioni sul materiale utilizzato per il confezionamento o l'imballaggio (AL alluminio, CA cartone, ACC acciaio ecc), darai una mano alla salvaguardia dell’ambiente. m.t.