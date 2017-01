I consigli per vivere meglio di Gualerzi e della Cenci

«Ama te stesso» è il titolo dell’evento che si terrà domani alle 18 nel salone delle Feste delle terme Berzieri nel corso del quale la psicologa salsese Francesca Cenci presenterà il suo libro «Amare da morire» uscito lo scorso 27 ottobre. Ad affiancare la Cenci sarà il cardiologo Massimo Gualerzi, direttore sanitario dell’azienda termale: gli interventi saranno mirati a dare semplici consigli per vivere meglio, per quanto riguarda Gualerzi da un punto di vista organico e di salute fisica con indicazioni su una corretta dieta ed uno stile di vita salutare, mentre la Cenci da un punto di vista mentale, con spiegazioni su come imparare a volersi bene ed amare se stessi indipendentemente dalle proprie relazioni amorose. L’ingresso all’incontro, presentato dallo scrittore Andrea Villani, è gratuito.

Al termine ci sarà un buffet offerto da Dolce vita, con abbonamenti alla palestra Salsogym in regalo per ogni libro acquistato, un prodotto Avd in regalo e altre sorprese. Pinko, che veste Francesca Cenci in tutte le sue apparizioni pubbliche, regalerà una borsina con alcuni gadget a tutte le signore. M. L.