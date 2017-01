Vademecum di Natale contro le calorie

Si avvicinano le feste e i dietisti consigliano come non finire sovrappeso, responsabilizzando i consumatori, facendo loro sapere, ad esempio, che «una fetta di 125 grammi di panettone classico contiene ben 416 chilocalorie». Più di un piatto di spaghetti alle vongole (408), molto più di una cotoletta alla milanese (327).

L'iniziativa, dell'Osservatorio nutrizionale Grana Padano, mette soprattutto sotto accusa gli zuccheri semplici, quelli che si usano per fare i dolci (saccarosio, fruttosio, ma anche miele) o zuccherare le bevande. E gli esperti dell'Osservatorio evidenziano che gli zuccheri semplici introdotti con la dieta dagli italiani vanno ben oltre il limite consigliato (secondo l'Oms meno del 10% del fabbisogno calorico, corrispondenti a meno di due cucchiai) e arrivano quasi al 20%.

«Un eccessivo utilizzo di zuccheri favorisce lo sviluppo di diabete e obesità, malattie che aumentano il rischio cardiaco - spiega Michela Barichella, responsabile medico della dietetica e nutrizione clinica dell'Istituto ortopedico Gaetano Pini di Milano - per questo è importante prediligere nell'alimentazione i carboidrati a basso indice glicemico. Gli zuccheri semplici hanno un più alto indice glicemico degli zuccheri complessi, o carboidrati, come pasta, pane, riso e altri cereali».

Ed è bene sapere che se la fetta di panettone classico contiene 416 calorie con 70 di carboidrati totali e 29 grammi di zuccheri solubili, quella di panettone mandorlato ne contiene 469, con 65 grammi di carboidrati e 37 di zuccheri. Mentre con il panettone con ripieno e farcitura al cioccolato fondente le calorie salgono a 511, poco più del pandoro classico (510). Se poi sulla fetta si versa, come accade spesso, la crema al mascarpone, sono altre 371 calorie per 100 grammi di crema. E ancora: 100 grammi di torrone sono 479 cal con 52 grammi di zuccheri, 100 grammi di marron glacé 318 con 60 grammi di zuccheri, la stessa quantità di marzapane ha 442 calorie e 46 grammi di zuccheri.