Frutta disidratata: Delizia di dicembre

Tra i metodi naturali di conservazione, l’essiccazione è sicuramente il più antico e il più salutare perché il più naturale, oltre che il più economico ed ecologico. Con il metodo di essiccazione solare i costi energetici vengono ridotti a zero, ma anche utilizzando un apposito essicatore i benefici di avere preparato in casa la vostra personale frutta disidratata sono impagabili.

Conosciamo ora meglio le virtù di questi gustosi frutti tipicamente offerta sulle tavole di Natale, sebbene sia comunque adatta ad essere consumata tutto l’anno. Il fico è una pianta antichissima coltivata da millenni sulle sponde del mediterraneo. I suoi frutti, sia freschi che essiccati, sono ricchi di proprietà nutritive e hanno contribuito per millenni all’alimentazione di moltissimi popoli: anche i Romani gradivano in modo particolare questi frutti, inoltre erano il cibo preferito dai gladiatori e dagli atleti del circo per le loro qualità energetiche, per questo motivo l’essicazione dei fichi era già utilizzata. Il procedimento di essicazione, migliorato sempre di più negli anni, fa sì che il frutto aumenti la concentrazione di zuccheri ed i valori nutritivi già molto elevati allo stato fresco: i fichi secchi, oltre ad apportare un notevole valore calorico sono particolarmente ricchi di calcio, ferro, fosforo e potassio, infatti 100 g di fichi secchi apportano 186 mg di calcio, quando in 1l di latte intero ne troviamo solo 119mg. Cotto al forno, aromatizzato e farcito con noci e mandorle è un vero dessert da gourmet.

Alleate dell’intestino, le prugne secche sono il frutto disidratato che tutti conoscono. La pratica dell’essicazione di questo frutto fece rilevare, già ai tempi dei Romani, le sue proprietà diuretiche e lassative. Con l’essicazione si ha infatti una maggiore concentrazione degli elementi e soprattutto di potassio (700mg), fosforo (85mg), calcio (59mg), sodio (5mg), ferro (3,9mg), vitamina B1 e vitamina A. Solo dopo la colonizzazione europea il pruno arrivò in America dove si sviluppò una varietà particolarmente gustosa e polposa,ormai famosa in tutto il mondo.

L’uva passa è di certo una delizia per il palato: ricca di zuccheri, e quindi molto più calorica dell’uva fresca, è ricca di calcio, ferro, fosforo, potassio e vitamina A ed è utile in caso di magrezza, anemia, bronchite e laringite (per le quali si rivela efficace la preparazione di un decotto con 2 cucchiaini di uvetta per una tazza di acqua in ebollizione e lasciato sobbollire per qualche minuto).

Una delle caratteristiche delle albicocche secche è quella di mantenere intatti i sali minerali che si trovano normalmente nel frutto fresco e, cosa più importante, avere un alto contenuto di fibra alimentare che, grazie alle sue proprietà, è in grado di apportare benefici alle funzionalità dell’intestino e di ridurre il tasso di colesterolo e di zucchero presenti nel sangue. Molto ricche di carotenoidi, le albicocche, per l’alto contenuto di vitamine e minerali, sono perfette nella dieta di studenti e sportivi.

La palma da dattero è originaria del Nord Africa e ampiamente coltivata in tutto il bacino del Mediterraneo, ma anche nella parte meridionale degli Stati Uniti. Era considerata dagli Egizi un simbolo di fertilità e utilizzata come ornamento per le celebrazioni da Greci e Latini. Particolarmente calorico, il dattero contiene tanti sali minerali e fibre, che lo rendono molto digeribile e indicato per coloro che soffrono di anemia e depressione, ma anche in gravidanza e in allattamento per l’alta concentrazione di calcio e magnesio. Il pane di dattero ottenuto dai datteri maturi e il miele di dattero sono alimenti corroboranti e molto energetici; non solo sotto forma di frutto disidratato dunque, ma si può consumare in moltissimi modi diversi: addirittura la farina ricavata dai datteri più duri e mescolata alla farina d’orzo serve per preparare delle focaccie dette “Pane del deserto”, oppure ricavarne anche una bevanda alcolica detta “Nabidh”.

Le ricette

Polentine di mais carciofi e datteri

150 g di farina di mais integrale

3 cucchiai di olio d’oliva extravergine

4 carciofi

1 limone, sale marino integrale e pepe

PER LA SALSA

4 datteri

1 cucchiaio di olio di mais

1 cucchiaio di tahin (crema di sesamo)

PREPARAZIONE

Scaldate 500 ml di acqua leggermente salata e preparate la polenta. Bagnate una pirofila, versatevi la polenta cotta e livellate lasciandola raffreddare. Pulite i carciofi togliendo le foglie esterne e la barbetta interna. affettateli sottilmente e conditeli con il succo del limone, olio, sale e pepe. Tagliate la polentina a dadini e rosolatela in una padella antiaderente facendola dorare su ogni lato. Preparate la salsa frullando i datteri snocciolati con il tahin, l’olio di mais e qualche cucchiaio d’acqua per rendere la salsa fluida. Componete il piatto sistemando la salsa sul fondo, quindi stendendo la polentina e poi i carciofi ben conditi.

Diff 2 - Tempo 50 min

Zuppa di lenticchie con prugne e albicocche

250 g di lenticche gialle

3 cucchiai di olio d’oliva extravergine

1 cipolla

1 carota

1 spicchio d’aglio

1 pezzetto di radice di zenzero grattugiata

4 prugne secche snocciolate

8 albicocche secche morbide

1l di brodo vegetale

sale marino integrale e pepe

PREPARAZIONE

Tritate la cipolla, la carota e l’aglio privato dell’anima centrale. in una pentola dal fondo pesante, stufate il trito con un filo di olio d’oliva extravergine e un cucchiaio di acqua tiepida. Unite le prugne e le albicocche precedentemente snocciolate e tagliate grossolanamente, quindi aggiungete le lenticchie. Fate cuocere il tutto versando il brodo vegetale per 30 minuti circa. Insaporite con il sale e il pepe, frullate la crema di lenticchie e servite con una spolverata di zenzero fresco grattugiato.

Diff 2 - Tempo 40 min