Cavolfiori e broccoli per sbiancare i denti

Quando vengono mangiati a crudo, broccoli e cavolfiori diventano dei potenti sbiancanti naturali, perché la loro superficie rugosa aiuta a ripulire denti e gengive, e più a lungo dura il processo di masticazione più saliva viene prodotta, potenziando così l’effetto anti-macchia. Nei denti infatti le carie e i problemi alle gengive sono causati da batteri, spesso dovuto al cibo che ingeriamo, avviando il processo di formazione della placca dentaria. Molto si può fare con l’alimentazione per la salute dei denti e delle gengive: contribuisce a prevenire la carie e fornisce sostanze nutritive essenziali per il mantenimento dei denti e delle gengive. Il magnesio ad esempio è importante per la salute della bocca e si trova nei cereali integrali (pasta, riso, pane), nella soia, nelle noci e nei legumi secchi. Per prevenire i disagi a denti e gentive può essere utile ricordare di consumare spesso nella dieta limoni e agrumi in genere, ribes, mirtilli, kiwi, peperoni, cavoli, broccoli, radicchio. Non saranno l’ideale per l’alito, ma per i denti certamente sì, perché i componenti dello zolfo contenuti nelle cipolle impediscono la formazione della placca sia sui denti che fra un dente e l’altro. Il segreto però è di mangiarle crude, perché solo così mantengono le proprietà anti-placca. E per finire il pasto mangiamo una bella fetta di ananas che oltre a ridurre l’infiammazione, con la bromelina - che è l’enzima contenuto nell’ananas - aiuta a distruggere le proteine che, depositandosi sulla superficie dello smalto, ingialliscono i denti. S.S.