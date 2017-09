La riscoperta dei grani antichi

Il «vintage» non va di moda solo nell'abbigliamento e nell'arredo. Da tempo si stanno riscoprendo ortaggi, frutta e grani antichi, salvati dall'oblio da agricoltori appassionati e che trovano un'attenzione crescente da parte dei consumatori. È il caso, ad esempio, delle varietà antiche di cereali del genere Triticum.

Ma cosa sono i grani antichi? Lo chiediamo a Roberto Ranieri, amministratore unico di Open Fields srl, azienda di Collecchio che si occupa di innovazione nell'agroalimentare. «Dal punto di vista commerciale, nella categoria grani antichi sono comprese le specie antiche all’interno del genere Triticum, le varietà storiche di grano duro e grano tenero, e i pseudocereali (come quinoa, grano saraceno ed amaranto) - spiega Ranieri - Alcuni esempi di specie antiche all’interno del genere Triticum sono: il farro monococco (T. monococcum); il farro dicocco (T. turgidum); il farro spelta (T. spelta); il grano turanico (T. turgidum, quello del noto Kamut); il grano del miracolo (T. turgidum); e le Saragolle, frumento duro e turanico e, spesso, miscuglio delle due specie nella stessa popolazione. Vi sono poi le varietà storiche di grano duro e grano tenero, come la varietà di grano duro Senatore Cappelli. Queste sono state sviluppate in Italia nei primi decenni del ‘900, durante il primo periodo del miglioramento genetico, soprattutto ad opera di Nazareno Strampelli».

Quanto sono antichi questi grani?

«Il Farro monococco, domesticato 10.000 anni fa, è il più antico di tutti - risponde Ranieri - Il farro dicocco era consumato in gran quantità dai Romani e perse via via d’importanza quando, nel medioevo, il grano tenero prese il sopravvento in Italia».

Quali caratteristiche hanno?

«I grani antichi sono il prodotto finale di migliaia di anni di selezione, sia naturale che operata dall’uomo in un determinato ambiente e per determinati usi - spiega Silvia Folloni, manager di Open Fields - Proprio per la loro storia evolutiva, i grani antichi, così come le varietà antiche di altre colture, non sono geneticamente uniformi. Inoltre, essendo stati selezionati quando l’uso dei prodotti fitosanitari in agricoltura era molto limitato, sono molto più adatti agli ambienti con ridotta piovosità, con bassa fertilità del terreno e soprattutto, grazie alla loro diversità, sono in grado di adattarsi meglio delle varietà moderne, alle differenze di clima da un anno all’altro fornendo produzioni più stabili».

Quali sono le differenze fra grani antichi e moderni?

«Sicuramente la resa dei cereali antichi è notevolmente inferiore rispetto alle varietà moderne, tuttavia questo vale per le coltivazioni intensive - continua Folloni - Infatti, diverse ricerche e sperimentazioni hanno ormai dimostrato che le varietà storiche di grano tenero e di grano duro e le specie di farro riducono di molto la distanza produttiva nei confronti delle varietà moderne di grano tenero e duro, quando queste sono coltivate in condizioni di bassa fertilità e di riduzione degli input agronomici come la fertilizzazione, il controllo chimico delle piante infestanti e quello delle avversità fitopatologiche.

Quindi i cereali antichi sono più sostenibili da un punto di vista ambientale?

«L’abbandono delle aziende agricole in montagna ed alta collina da parte degli agricoltori è un fenomeno molto attuale, dovuto alla progressiva perdita di competitività di queste piccole imprese - risponde Folloni - Questo ha forti ripercussioni sulla gestione del territorio e sulla tutela del paesaggio. La coltivazione dei grani antichi su un numero crescente di ettari favorirebbe la conservazione della agro-biodiversità ed amplierebbe la varietà dell’offerta di cereali disponibili ai consumatori, sempre più interessati ad una dieta varia e sostenibile».

Quali sono le caratteristiche di salubrità?

«Le varietà antiche e i farri potrebbero essere meno soggette alla fusariosi, oggi il principale problema delle colture di frumento in Emilia-Romagna - risponde Chiara Dall'Asta, docente di Chimica degli alimenti all'università di Parma - La fusariosi della spiga del frumento è una patologia causata da diverse specie fungine del genere Fusarium. È stata permanentemente osservata in Italia fin dal 1995, in particolare nelle regioni del Centro-Nord, con diversi valori di incidenza e gravità a seconda dell’anno, dell’area di coltivazione e delle varietà coltivate. I danni causati dalla malattia possono essere: perdita di produzione, peggioramento delle caratteristiche qualitative della granella (la massa dei chicchi di grano o di altri cereali separati dalla paglia dopo la trebbiatura, ndr), l'accumulo di micotossine. In particolare, le micotossine, sostanze tossiche prodotte dai funghi patogeni che permangono dalla granella alla farina fino al prodotto finito, possono provocare svariate patologie anche croniche a danno di animali e persone. Molto si è studiato sull’incidenza di ciascuno di questi fattori sulle varietà moderne di grano duro e tenero, ma poco sulle varietà antiche e i farri».

Quali sono le caratteristiche nutrizionali dei grani antichi?

«La qualità nutrizionale dei grani antichi del genere Triticum varia molto in funzione della specie - dice Francesca Scazzina, ricercatrice in nutrizione umana dell'università di Parma - Rispetto alle varietà moderne di grano tenero, per le varietà storiche di frumento e le specie antiche si osservano contenuti proteici più elevati. L’alto contenuto proteico è dovuto alla loro minore resa per unità di superficie rispetto alle varietà di frumento moderne. È come se la stessa quantità di proteine nei grani antichi fosse distribuita in un numero inferiore di semi. Nelle specie antiche, rispetto ai frumenti teneri moderni, i livelli di vitamine del gruppo B e di minerali quali calcio, ferro, magnesio e fosforo sono superiori. Tuttavia non è possibile fare un discorso generico poiché, ad oggi, molte varietà antiche e soprattutto le varietà antiche locali non sono state caratterizzate dal punto di vista della loro composizione in nutrienti. I frumenti antichi sono erroneamente percepiti da alcuni consumatori come prodotti con benefici per la salute e caratteristiche dietetiche migliori rispetto al grano moderno. Queste percezioni sono spesso incoraggiate dal marketing ma, ancora una volta, è importante sottolineare che al momento non esistono evidenze scientifiche sufficienti a giustificare questo effetto, per cui sono necessarie ulteriori ricerche».

Quali studi sono in corso per rilanciare i grani antichi?

«Il Dipartimento di Scienze degli alimenti e dal farmaco dell’università di Parma partecipa al progetto BIO2 (www.bioalquadrato.it) con lo scopo di caratterizzare i grani antichi - spiega Gianni Galaverna, professore di chimica degli alimenti all'università di Parma - Si tratta di un progetto biennale finanziato dalla misura 16.1.01 del PSR dell’Emilia Romagna, che vede coinvolti, oltre all’università di Parma, l’azienda capofila Open Fields, l'ente di formazione Agriform Scarl, Molino Grassi spa, Azienda agraria sperimentale Stuard e cinque aziende agricole con sede in zone montane o di alta collina nelle province di Parma e Reggio Emilia. Il progetto si propone di individuare le combinazioni di genotipi antichi che, seminate in miscuglio, siano in grado di mostrare la miglior prestazione di resa in campo e predisposizione alla prima e seconda trasformazione, con l’obiettivo di riportare competitività alle aziende agricole di montagna e di alta collina attraverso la valorizzazione della agro-biodiversità cerealicola. Inoltre, i miscugli sviluppati, e le varietà che li compongono, saranno caratterizzati dal punto di vista agronomico, chimico e nutrizionale, rilevando l'eventuale presenza di micotossine contaminanti. Uno degli scopi è sviluppare farine per la produzione di pane, verificando la loro qualità nutrizionale ed alcuni effetti sulla salute».