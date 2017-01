Violenze e foto shock alla ex che lo ha lasciato: 28enne patteggia

Ha patteggiato 2 anni e 8 mesi un 28enne albanese che non sopportava l'idea che la sua ex, una ragazza dell'Est, lo avesse lasciato. Per la donna, botte e continui atti di violenza e maltrattamenti. Il giovane ha compiuto anche atti di autolesionismo: si era ferito con un coltello, mandando le foto alla donna. Per il 28enne, che era stato sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento, il gup ha confermato la misura restrittiva. Oggi il patteggiamento.