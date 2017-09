“Libere di...” donne parmensi in difesa del diritto d'aborto

"Il prossimo 28 settembre, aderendo all'agitazione indetta a livello nazionale dalla rete Non una di meno, saremo in piazza con i nostri corpi e la nostra determinazione per denunciare le enormi limitazioni che il diritto d'aborto, sancito dalla Legge 194 sta subendo di fatto nel nostro paese, ed anche sul territorio regionale.

Numerose e continue sono infatti le denunce che arrivano dalle donne italiane di attese interminabili, scarsa informazione, mancanza di empatia e addirittura di impossibilità di effettuare l'interruzione volontaria di gravidanza nelle strutture pubbliche, a causa del dilagare dell'obiezione di coscienza che in nessun modo dovrebbe limitare il diritto individuale delle donne a scegliere di abortire, e in nessun modo impedire di accedere all'intervento in tempi rapidi e sul proprio territorio di residenza, e senza subire colpevolizzazioni di sorta.

Per questi motivi le donne di Parma aderiranno all'iniziativa sostenendo la lotta delle donne di Piacenza, unendosi a loro in questa importante difesa del diritto di aborto: ci uniremo al presidio Piacentino, il giorno 28 settembre 2017, alle ore 17, di fronte al Consultorio familiare di Piazzale Milano n.6, ed alle ore 18 di fronte all'ingresso dell'Ospedale di Piacenza in via Taverna."