In novembre, i carabinieri lo avevano denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti. Ora, a carico di D. A., brindisino di 25 anni, è stato eseguito un ordine di custodia cautelare. Durante le settimane di indagine, che hanno permesso di ricostruire la sua attività di spaccio, i carabinieri hanno scoperto che il giovane in tre anni aveva gestito almeno cinque clienti fissi, ai quali aveva ceduto marijuana 230 volte, guadagnando 34.000 euro. Così, per lui si è aperto il cancello di via Burla.