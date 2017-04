Offre droga ai poliziotti in borghese: arrestato al Falcone e Borsellino

Il servizio straordinario “anti-spaccio” è scattato nel pomeriggio di lunedì, e per l'occasione gli agenti della Squadra Volanti, in collaborazione con la Polizia Municipale, sono arrivati in borghese al parco Falcone e Borsellino. Passeggiando e sedendosi su una panchina come abituali frequentatori dell'area verde. A poca distanza, in sella o seduti su panchine, una decina di stranieri in gruppo.

E dal gruppo a un certo punto si è staccato - con fare circospetto - un giovane che ha raggiunto i poliziotti, ha mostrato loro dell'hashish e ha proposto loro l’acquisto.

A quel punto gli agenti si sono qualificati e hanno cercato di bloccare l’uomo, che ha reagito violentemente, scagliando contro di loro la bici ed ingaggiando una breve colluttazione, spintonando e strattonando uno di loro, facendolo cadere, e dandosi immediatamente alla fuga. Nel corso dell’inseguimento, l’uomo si è disfatto della droga lanciandola in terra, poco prima di essere raggiunto e bloccato dagli agenti in via Mantova. NE senza rinunciare a una nuova colluttazione con i poliziotti

Durante la fuga, l’uomo è stato supportato dalle altre persone di colore lì presenti, uno dei quali è stato visto raccogliere la sostanza lanciata dal fuggitivo per poi allontanarsi verso Via Emilia Est mentre gli agenti erano impegnati nell'inseguimento

Condotto in Questura, il giovane è stato identificato in C.O., 26enne nigeriano richiedente asilo politico pregiudicato. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di uno smartphone Samsung Galaxy Neo risultato rubato pochi giorni prima a Bologna a una ragazza. Il telefono è stato quindi sequestrato.

E’ stato accertato che C.O., già ospitato presso il C.A.R.A. di Mineo, era stato allontanato in seguito a disordini con devastazione del centro e gli erano state revocate le misure di accoglienza. Colpito a quel punto da decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Varese.

Al termine delle operazioni di identificazione, C.O. è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, resistenza a Pubblico Ufficiale ed indagato in stato di libertà per ricettazione. Attualmente è trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.