Oltretorrente, trovato con la droga negli slip: denunciato

Un primo quantitativo di marijuana l'ha consegnato spontaneamente ai poliziotti. Ma il controllo è proseguito, e all'uomo - E.P., nigeriano di 29 anni, con permesso di soggiorno ma senza fissa dimora a Parma- sono stati trovati 22,5 grammi di droga negli slip. Ne sono conseguiti una denuncia a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e l'allontanamento dal Comune di Parma con Foglio di Via Obbligatorio disposto dal Questore.

Il 29enne è incappato in uno dei controlli del servizio straordinario antispaccio disposto dal questore in alcune delle arre più "calde": centro storico, le aree verdi dei parchi cittadini, Viale Vittoria e Viale dei Mille, quartiere Montanara, Porporano e strada Bassa dei Folli.

Il servizio è stato effettuato sotto il coordinamento del Dirigente dell’UPG-SP della Questuea di Parma con l’impiego, oltre alle Volanti in servizio sul territorio, delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e gli equipaggi della Polizia Municipale di Parma, ed ha visto l’impiego 7 pattuglie consentendo di procedere al controllo di 58 persone di cui 37 stranieri e 21 automezzi.



Nella stessa giornata sono state anche denunciate a piede libero due donne, entrambe straniere . C.I.F.A.N., 33 anni, cittadina della Costa d’Avorio -, per essersi resa responsabile del reato di Resistenza a pubblico ufficiale, . mentre A.V. nata in Bielorussia, 30 anni,, per avere commesso il furto aggravato al Coin di alcuni capi d’abbigliamento e cosmetici per il valore di oltre 110 euro. Del caso di quest’ultima, trovata non in regola con le norme sul soggiorno nel territorio nazionale, si occupa la sezione espulsioni dell’Ufficio Immigrazione.