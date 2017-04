I carabinieri del Nucleo operativo radiomobile hanno arrestato per spaccio un diciannovenne operaio parmigiano. I militari hanno bloccato il giovane mentre cedeva una dose a uno studente in viale Maria Luigia all'uscita di scuola. Nella propria abitazione, il presunto pusher nascondeva quasi 250 grammi di hascisc e marijuana, oltre a 3.300 euro in contanti.

Foto d'archivio