Nell'ennesimo servizio di controlli anti-spaccio, ieri pomeriggio, i carabinieri hanno denunciato tre persone: un nigeriano di 23 anni, fermato in piazzale Picelli con 20 grammi di marijuana, un tunisino di 39 anni sorpreso in viale Piacenza mentre vendeva hashish a un parmigiano over 50 e un ventenne parmigiano che in viale Toschi non si era fermato all'alt e aveva buttato dal finestrino un involucro con un etto di 'fumo'.