Durante una serie di controlli, in questi giorni, gli agenti della polizia municipale hanno sequestrato dosi di sostanze stupefacenti nascoste fra i cespugli dell'area verde di via Verona.

L'attività di controllo ha coinvolto piazzale Picelli, piazzale Dalla Chiesa e via Rastelli. L'attività è proseguita nel parco di via Verona dove, all’arrivo dei veicoli della polizia municipale c'è stato un fuggi fuggi generale, specialmente di stranieri. Sono state identificate alcune persone sul posto. Sequestrata droga preparata in dosi, nascosta fra gli alberi dell’area verde.