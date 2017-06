Stavano portando a Parma 15 chili di hashish "per intenditori": in manette

L'hashish era di qualità pregiata, "per intenditori": anche dieci euro al grammo. Ne stavano portando un maxi-carico a Parma i due corrieri che ieri sera sono stati arrestati dai carabinieri del nostro Nucleo investigativo.

Su due auto diverse, viaggiavano in autostrada: davanti "la staffetta", un marocchino 37enne pregiudicato, dietro una giovane bulgara incensurata e insospettabile: era lei a portare il carico di droga, quasi 15 chili di hashish, in panetti e in ovuli, per un valore commerciale sui 110mila euro. La "sorpresa" l'hanno trovata appena usciti al casello di Parma: entrambi sono in carcere, lei a Modena e lui a Parma.