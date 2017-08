Documentate oltre 600 cessioni di "coca": arrestati i fratelli dello spaccio

Arrestati i fratelli dello spaccio. Duro colpo ai pusher nigeriani da parte dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Parma che hanno arrestato te fratelli nigeriani che nella loro abitazione di via Montanara avevano la base per un'intensa attività di spaccio di cocaina. L'attenzione dei militari sulle attività illecite dei tre (uno dei quali piuttosto riconoscibile perché portava i capelli dipinti rosso) si era concentrata ancor di più dopo la perquisizione della loro precedente abitazione in via Emilia Ovest.

All'interno i carabinieri non avevano trovato un grande quantitativo di droga, ma parecchi soldi in contanti e materiale per confezionare lo stupefacente. I fratelli erano stati denunciati ma le indagini dei militari sono proseguite arrivando a dimostrare oltre seicento cessioni di cocaina per un giro di affari di 35mila euro. I tre sono stati perciò arrestati.